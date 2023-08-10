Цыганские суды: какое самое страшное наказание у рома
Из-за различных причин цыгане всегда стремились ограничить свои контакты с правоохранительными и судебными органами в странах, где они проживали. У этой кочевой нации есть свой собственный суд, известный как «сэндо» или «крис», который считается для цыган источником «высшей истины» на земле на протяжении многих веков.
Что такое цыганский суд
Выделяемое учёными «цыганское право» имеет много общего с обычным (традиционным) правом других «безгосударственных» народов, живущих общинами. Его происхождение некоторые исследователи возводят к древнеиндийскому панчаяту – совету деревенских старейшин. Крис у цыган собирается в тех случаях, если важность дела не вызывает сомнений у членов общины. Происходит это достаточно редко. В судебном порядке решаются имущественные споры, дела о защите чести и достоинства, о преступлениях против нравственности, половой неприкосновенности, жизни и здоровья. Примечательно, что в компетенцию криса не входят проблемы в отношениях с нецыганами (гаджё). Впрочем, ни в какие другие инстанции в подобных случаях цыгане также, за редким исключением, не обращаются.
Процедура криса Крис – это заранее организованная сходка, на которой присутствуют участники конфликта, их родственники, свидетели, авторитетные для сторон лица и просто неравнодушные члены табора. Сторона, инициирующая разбирательство, оплачивает транспортные и иные расходы. Если её правота подтверждается, эти расходы компенсируют виновные. Иногда крис проходит в форме застолья. Ведёт заседание, как правило, уважаемый пожилой мужчина. В ходе разбирательства заслушиваются обе судящиеся стороны.
«Если на суде нужно было подтвердить правдивость своих слов, цыгане обычно «клялись», держа икону в руках, говорили: «Пусть поразит меня Бог, если скажу неправду», — отмечает доктор исторических наук Надежда Деметер.
Как правило, стороны действительно не прибегают ко лжи. Во-первых, в цыганском обществе информация быстро передаётся из уст в уста, и об обстоятельствах дела заранее известно всем участникам заседания. Во-вторых, существует предостерегающая от обмана фольклорная традиция: рассказывают о случаях, когда обманщик после дознания прямо на суде «кривел лицом» или же в его семье кто-то умирал. Представители цыганского народа верят в «принцип бумеранга», полагая, что сделанные человеком хорошие или дурные поступки возвращаются к нему же или к его родственникам.
«Идя на крис, обвиняемый, как правило, знает, какое решение будет принято. Основная цель обвиняемого в таком случае – максимально ясно и внушительно представить причины, толкнувшие его на этот поступок, объяснить свои действия, продемонстрировать себя с лучшей стороны, на примерах доказать свою полезность для сообщества. Обвиняемый должен показать, что раскаивается и на нравственном уровне принимает решение значимых для него людей»,— пишет юрист Евгений Афанасьев в статье «Традиции урегулирования конфликтов в цыганском праве».
Наказания у цыган
Вынося решение, судьи руководствуются своей совестью, а в процессуальной части – обычаями. Если решение с первого раза не принято, крис может собраться вновь, с участием более авторитетных судей или свидетелей. Вердикт, как правило, нацелен на примирение сторон. Крис может обязать виновного заплатить штраф или отработать долг. Если цыган признан виновным, например, в убийстве, его могут объявить «магардо» (магирдо), т.ч. человеком, «не вхожим в приличный дом», чем-то вроде индийского неприкасаемого. В прошлом подобный изгнанник, а то и вся его семья даже могли погибнуть. Сейчас обычно магардо уезжают в другие места, некоторые из них перестают быть цыганами, ассимилируются. Принципа «око за око» у цыган нет, виновный не может быть убит или покалечен.
У криса нет аналога института «судебных приставов» или другого органа, ответственного за выполнение решений. Они выполняются уже в силу непререкаемого авторитета цыганского суда. Кроме того, у цыгана, даже недовольного решением криса, нет возможности искать справедливости в государственном суде, к которому его соплеменники традиционно относятся с недоверием.