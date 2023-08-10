Как Серафим Саровский довел до слез Николая II

В 1903 году Серафим Саровский был причислен Русской православной церковью к лику преподобных. На торжествах, устроенных по этому поводу в Сарове, присутствовал Николай II, который и был инициатором канонизации. В ходе мероприятия император посетил местную юродивую – Пашу Саровскую, которая передала ему письмо именитого старца. Там же – в келье Дивеевского монастыря – Николай II прочел послание и расплакался. А сопровождавшая его императрица Александра Федоровна, по словам очевидцев, чуть не падала в обморок и кричала: «Это неправда, я не верю вам!». Саров императорская чета покидала мрачнее тучи...

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А было ли послание?

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Сразу скажем, что в официальной стенограмме мероприятия нет упоминаний о письме и визите к саровской юродивой. Что дает основания ставить саму историю с письмом под сомнение. Но это вполне объяснимо. Святейший Синод был против канонизации старца, к прижизненным чудесам которого многие церковники относились с сомнением. Поэтому мероприятие всеми силами пытались саботировать. В том числе и недостаточно освещая его. Но народная молва не возникает на пустом месте. В частности, о письме рассказывает в своих воспоминаниях княгиня Наталья Владимировна Урусова, к которой оно попало через графа Олсуфьева, пытавшегося сохранить хотя бы часть императорского архива от уничтожения в 1918 году.

Сведения о происхождении письма несколько расходятся. Так, например, Александр Стрижев в своем исследовании «Письмо преподобного Серафима» утверждает, что послание попало в руки императора через Елену Мотовилову, муж которой был духовным воспитанником старца. И это вполне похоже на правду, ведь именно из записок Н. А. Мотовилова, изданных как раз в 1903 году, мы знаем многое о жизни Серафима Саровского. А Паша Саровская, якобы, только подтвердила императорской чете правильность изложенного в послании, написанном за 70 лет до визита.

Какая бы версия не была правильной, похоже, что письмо все же было. А каким образом оно попало к Николаю II уже не столь важно.

Послание четвертому императору

Подлинное содержание письма не сохранилось. Известно лишь, что оно было написано то ли со слов старца, то ли лично им самим и адресовано Мотовилову для передачи четвертому государю, что посетит Саров. Им-то и стал Николай II – после Николая I, Александра II и Александра III. Народная молва и свидетельства очевидцев (той же самой княгини Урусовой) гласят, что в послании было предсказание о разрушении империи и гибели императорской семьи. Действительно, иначе откуда такая реакция на него Николая II и Александры Федоровны?

Это подтверждают и выписки из послания, сохранившиеся в дневниках последней императрицы. Известно, что в 1906 году она затребовала из государственного архива всю информацию об изречениях старца Серафима относительно будущего страны. В частности, там были и такие слова: «Они [бунтовщики] дождутся такого времени, когда и без того очень трудно будет земле Русской, и в один день, в один час, заранее условившись о том, поднимут во всех местах земли Русской всеобщий бунт... На первых порах много прольется неповинной крови, реки ее потекут по земле Русской...»