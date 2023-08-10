Сколько гражданских жен было у Петра I

Когда Петру исполнилось всего 16 лет, его мать выдала его замуж за боярышню Евдокию Лопухину, без учета мнения молодых людей. Они не испытывали друг к другу любви и лишь формально выполняли свои семейные обязанности. Из-за своего характера Петр первым отказался от фальшивых отношений.

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Как отмечает историк Сергей Соловьев, Петр часто посещал Немецкую слободу, где он впервые увидел прекрасную Анну Монс, дочь виноторговца. Впоследствии, не позднее 1692 года, Анна Монс стала любовницей царя, заменив в его постели главного приближенного и наставника Франца Лефорта, который был сторонником западных веяний.

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Анна Монс стала гражданской женой Петра I на долгие годы. Когда Петр I вернулся в 1698 году из долгой поездки с Великим посольством, он наконец-то смог сделать то, что хотел – отправить свою жену в монастырь и открыто начать отношения с Анной Монс.

Однако Петр не женился на ней. Возможно, из-за своего страстного характера он не хотел себя привязывать. В 1703 году он увлекся Мартой Скавронской, что, вероятно, ослабило его страсть к Анне.

Что касается самой Анны, то, по сообщениям, она поддерживала связь с царем только ради своих выгод и выгод для своей семьи, испытывая к Петру физическое отвращение. Их любовь неожиданно закончилась, когда в 1703 году саксонский посланник погиб в несчастном случае, и в его документах были обнаружены любовные письма от Анны. Царь разгневался, лишил родственников Анны подаренного имущества и посадил ее под домашний арест. Впоследствии он разрешил ей выйти замуж за прусского посланника, который пылал страстью к ней, а сам Петр уже имел другую страсть в то время.

Будущая законная супруга Петра Великого и императрица Екатерина I долгое время находилась на положении его гражданской жены. Встреча царя с ней произошла в 1703 году, хотя до этого она уже успела быть в постели с фельдмаршалом Петром Шереметевым и царским любовником Александром Меншиковым. Ее происхождение до сих пор вызывает споры, и ее традиционное отождествление с Мартой Скавронской неоднозначно.

Тем не менее, до 1712 года Марта не была официально женой Петра, хотя она приняла православие в 1708 году. Вильбоа утверждал, что причиной этого был нерасторгнутый брак Марты с шведским солдатом Иоханном Крузе, который был взят в плен после Полтавского сражения. Петр, узнав об этом, отправил его в Сибирь, где он умер. Однако возможно, что это всего лишь романтическая легенда, так как по документам известно о гибели Крузе в 1705 году.

Наличие Марты-Екатерины Скавронской в качестве возлюбленной и позже жены не мешало Петру иметь дело и с другими женщинами. Например, Меншиков старался свести царя с сестрой своей жены, Варварой Арсеньевой, с намерением стать его свояком, но это не удалось.

Уже имея нескольких детей от Марты, Петр встретился с молодой Авдотьей Ржевской, и, как утверждают, их знакомство произошло в постели. Это произошло в 1708 году. Пока не прекращая связи с Мартой, Петр провел около года с Авдотьей, а затем выдал ее замуж за графа Григория Чернышева. Однако он не прекратил отношений с ней. При этом Петр не ревновал к другим претендентам на ее внимание, и Авдотья была исключением среди его многочисленных страстей.

Сам царь называл ее "бой-бабой". Когда Чернышев жаловался Петру на измены жены, царь просто отвечал: "Пойди и накажи ее". По словам Вильбоа, именно от нее Петр заразился "французской болезнью" (сифилисом), от которого в конечном счете и умер. Однако историки отвергают этот диагноз с возмущением.

Уже в первый год своего официального брака с Екатериной Петр привлек к себе прекрасную дочь шотландца, Марию Гамильтон. Как обычно, после некоторого времени, проведенного с ней, царь выдал ее замуж за одного из своих приближенных, Ивана Орлова. Красавица Мария оказалась жадной, сварливой и жестокой женщиной. В 1718 году случайно выяснилось, что она не только крала ценные вещи у императрицы, но и убивала своих новорожденных детей.

Петр потребовал, чтобы ему лично доложили о результатах расследования. Узнав подробности, он приговорил Марию к смертной казни. Возможно, он заподозрил, что среди убитых младенцев мог быть его собственный ребенок. Марию Орлову-Гамильтон обезглавили 14 марта 1719 года при большом скоплении народа, а ее голова, по легенде, долго хранилась в Кунсткамере.

Последней возлюбленной Петра стала Мария Кантемир, старшая сестра известного русского поэта-сатирика и дипломата, князя Антиоха Дмитриевича Кантемира. В 1721 году она родила мертвого ребенка от царя. Возможно, она была последней женщиной Петра Великого, с которой он поссорился с женой незадолго до своей смерти.