Звездопады 2023: даты, где и как их наблюдать

Звездопад – одно из самых красивых явлений природы, но для наблюдения за ним нужна дополнительная подготовка. Если вы планируете смотреть его невооруженным глазом, то нужно найти место за городом, где не будет источников света. В черте городов есть обсерватории, где регулярно проходят наблюдения за звездами.

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Звездопады имеют собственные орбиты, поэтому их можно наблюдать в определенные числа месяца. В этот момент Земля пересекает орбиту звездного потока, по которому летит комета. Комета, в свою очередь, оставляет за собой «хвост» из метеорного потока. Он входит в атмосферу Земли со скоростью около 80 километров в секунду. Названия каждый звездопад получает в честь созвездий, к которым расположен ближе всего.

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Астрономам известно о существовании 64 метеорных потоков, но ученые подозревают, что в реальности их гораздо больше. Самых ярких из них всего 10 штук, но под конец года их осталось не так много.

Персеиды

Это – самый главный летний звездопад, который проходит с 17 июля по 24 августа. Пик персеид приходится всего на две ночи: с 11 по 13 августа. Начинать наблюдение за ними можно с 11 часов ночи по местному времени, заканчивается звездопад в 4:30 утра, интенсивность падающих звезд нарастает со временем. Созвездия Персея расположено на севере, ниже созвездия Кассиопеи.

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Дракониды

Этот звездопад имеет еще одно название – Джакобиниды, по названию кометы Джакобини-Циннера. Как правило, звездопад начинается в октябре – в этом году он выпадает на 9 число. Дракониды известны тем, что этот звездопад – слабый, но со всплесками активностью. Наблюдать метеорный поток можно с 21 часа и до самого утра. Его можно обнаружить на Северо-Западе, чуть выше Большой Медведицы.

Ориониды

Метеорный поток образовывается от знаменитой кометы Галлея в созвездии Ориона. Наблюдать его можно с первой половины октября и до начала ноября. В 2023 году наиболее яркие звезды будут падать в период с 26 сентября по 22 ноября. Лучше всего смотреть на звездопад перед самым рассветом – в этот период падает наибольшее количество метеоров.

Чтобы наблюдать за Орионидами в Северном полушарии, лягте так, чтобы слева находился восток, а справа – юго-восток. Это – лучшее положение для наблюдения за Орионидами.

Леониды

Этот поток появляется из осколков кометы Темпеля-Туттля, располагается рядом с созвездием Льва. Как правило, он не очень интенсивен, падает около 10-15 звезд в час. Однако, когда комета приближается к Земле раз в 33 года, осадки в виде звезд случаются более интенсивные. В следующий раз это произойдет в 2031 году. Леониды нужно наблюдать в ноябре, в этом году пик звездопада придется на 17-18 ноября, но звезды будут падать на протяжении месяца – с 3 ноября по 2 декабря.

Лучшее время для наблюдения – перед самым рассветом, направление – на восток. Звезды переливаются разными красками: от зеленого до желтого и оранжевого.

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Геминиды

Еще один из самых ярких и мощных потоков появляется в декабре, к этому моменту смотреть на звезды на открытой местности невозможно, поэтому лучше воспользоваться обсерваторией. В час падает до 50 метеоров – по сравнению с другими потоками это достаточно много. Осколки падают от астероида Фаэтон. Раньше он был кометой, поэтому звезд падает достаточно много. Из-за этого также во время звездопада появляются большие куски астероида. Звезды падают достаточно медленно в сравнении с другими – их скорость около 35 километров в секунду. Именно при падении Геминидов принято загадывать желание из-за того, что они оставляют после себя длинный шлейф.