Страдающая от лишнего веса женщина сбросила 20 килограммов на мясе

39-летняя жительница штата Калифорния, США, похудела на 20 килограммов благодаря тому, что начала питаться одним мясом. Об этом сообщает Daily Mirror.

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Кортни Луна долгое время страдала от лишнего веса. Она садилась на различные диеты, однако постоянно срывалась и снова поправлялась. В 2022 году муж женщины узнал из социальной сети о так называемой «львиной диете» — режиме питания, предполагающем отказ от растительных продуктов и употребление мяса и пищи животного происхождения. Луна, желающая привести себя в форму и сбросить лишний вес, решила попробовать новую диету.

Женщина стала готовить мясные блюда, преимущественно из говядины. Перекусывала Луна свиными шкварками, мясными палочками, вяленым мясом, сметаной, беконом и вареными яйцами. Помимо этого, женщина позволяла себе есть сливочное масло в больших количествах. А чтобы разнообразить рацион, Луна делала из масла конфеты. Она растапливала его, разливала по формам и давала застыть в холодильнике.

За год женщине удалось похудеть на 20 килограммов. Кроме того, по словам Луны, благодаря «львиной диете» она избавилась от угрей на коже и вздутия живота, а ее психическое здоровье улучшилось.

«У меня больше нет навязчивых мыслей о еде. Все говорили, что это странная диета, но это мой образ жизни. Это то, что мне подходит», — утверждает она.

Луна продолжает придерживаться привычного режима питания и в настоящее время съедает полкилограмма мяса в день. Отмечается, что муж и двое детей женщины также питаются пищей животного происхождения. Помимо диеты, Луна регулярно занимается спортом, много гуляет и обливается холодной водой. Женщина рассказала, что планирует сбросить еще около шести килограммов, чтобы достичь идеального веса.