Главный идол Руси: тайна исчезновения «Золотой бабы»

В России до сих пор существует множество легенд и преданий о загадочной Золотой бабе, которые продолжают увлекать людей даже в XXI веке. По слухам, эта фигура находится в скрытом месте, возможно, под охраной уральских или сибирских шаманов. Золотая баба, покровительница языческой веры, была объектом поклонения и приносила богатые дары, что привлекало внимание путешественников и кладоискателей еще со времен Средневековья. Даже западноевропейские ученые того времени описывали статую Золотой бабы, находившуюся во владениях русского царя, в своих научных трудах.

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Могущественная богиня-мать

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Большинство историков и этнографов считают, что в многочисленных легендах речь идет о некоем образе богини-матери, которой люди поклонялись еще с древнейших времен. Не случайно Золотая баба напоминает женские персонажи из многих мифологий.

Известный писатель Александр Асов отметил, что истоки поклонения этой статуе следует искать в преданиях народов Урала и Сибири.

«Нетрудно узнать в Золотой Бабе и мансийскую Сорни-Эква (Золотую женщину), и якутскую Медную статую (медь всегда заменитель золота), и, например, золотую богиню алтайцев, носящую имя Алтын-Арыг («алтын» – значит «золотой»). В сказах уральцев она стала, во-первых, богатыркой Азовкой, а во-вторых, Хозяйкой Медной горы», – написал А.И. Асов.

Различные авторы связывали Золотую бабу и с обско-угорской богиней Калтащ, и с египетской Изидой, и с индоарийской Ситой, и с шумерской Сидурой. А историк Владимир Петрухин сравнил ее с иранской богиней Ардвисурой Анахитой, образ которой во многом перекликается и со славянской Матерью-Сырой-Землей – прародительницей жизни.

Любопытно, что английский дипломат и исследователь Джайлс Флетчер, провел параллель между таинственной Золотой бабой и хорошо всем известной Ягой-Костяной ногой. Ряд специалистов по русскому фольклору разделяют его мнение: сказочный персонаж изначально представлял собой могущественную богиню, одновременно существующую и в мире живых, и в мире мертвых.

Что о ней известно

Специалист по сравнительно-историческому языкознанию Алексей Бурыкин отметил, что легендарному языческому идолу с давних пор поклонялись не только представители коренных народов Урала и Сибири, но и русские старожилы тех мест. Так что Золотую бабу можно считать славянской богиней.

Польский географ и историк Матвей Меховский (1457-1523 гг.) писал: «Знай, в пятых, что за областью, называемой Вятка, по дороге в Скифию, стоит большой идол, золотая баба (Zlota baba), что в переводе значит золотая старуха. Соседние племена весьма чтут его и поклоняются ему, и никто, проходя поблизости или гоня и преследуя зверя на охоте, не минует идола с пустыми руками, без приношения».

Многие отечественные и иностранные авторы вплетали в описание Золотой бабы собственные фантазии. У кого-то идол был сравнительно небольшим, у кого-то человеческого роста, а кто-то говорил, что это огромная статуя из чистого золота. Такие легенды привлекали кладоискателей и авантюристов.

Доктор философских наук Валерий Демин рассказал, как во второй половине XVI века Золотую бабу искали сподвижники легендарного завоевателя Сибири, Ермака Тимофеевича. Ремезовская летопись сообщает, что атаман Богдан Брязга видел статую богини в Самарском остроге, который был построен в месте слияния Иртыша и Оби. Согласно рассказам казаков, это была женщина «... нага с сыном на стуле седящая».

От кого скрывали статую

Христианские проповедники и миссионеры, охваченные стремлением спасти души представителей коренных народов Урала и Сибири, увидели в Золотой бабе своего идеологического врага. Поэтому одно из объяснений, почему местонахождение языческого идола долгое время оставалось тайной, заключается в том, что шаманы прятали статую от ревнителей веры православной.

Первый епископ Пермский Стефан (около 1345-1396 гг.), крестивший народ коми, активно боролся с идолопоклонством. И культ древней богини показался ему опасным пережитком прошлого.

«Пермяцкая Златая Баба была по возрасту старуха, а два младенца рядом считались ее внуками. В честь Златой Бабы устраивались богатые жертвоприношения, закалывались лучшие олени и другие животные... После крещения пермяков их святыня исчезла. Надо полагать, кумир был надежно спрятан от посторонних глаз, и ему по-прежнему продолжали воздавать подобающие почести», – считает В.Н. Демин.

Православный миссионер Григорий Новицкий, живший в Петровскую эпоху, известен не только своим этнографическим трудом «Краткое описание о народе остяцком» (1715 год), но и тщательными поисками Золотой бабы. Этот человек намеревался лично уничтожить кумира идолопоклонников. Как предположил автор книги «Уральская Гиперборея», именно за данное намерение миссионер был убит хантами-язычниками приблизительно в 1725 году.

Многие исследователи полагают, что шаманы могли перевозить статую с запада на восток по мере колонизации русскими Урала и Сибири, повлекшей за собой распространение христианства.

Где прятали идола

Известный писатель и путешественник Николай Непомнящий указал, что первоначально статуя находилась к западу от Уральского хребта. Но в результате деятельности Стефана Пермского и прихода русских войск на земли народа коми, шаманы или некие лесные волхвы перевезли идола и спрятали сначала в пещере у реки Сосьвы, а затем – на побережье Конды. Дальнейший путь Золотой бабы лежал на восток – в Сибирь.

«Она не здесь, но мы ее знаем. Она через наши леса была перенесена верными людьми на Обь. Где она теперь, у остяков ли где в Казыме, у самоедов ли где в Тазе, я точно не знаю», – такие слова некого старика-манси привел в своих записях этнограф Константин Носилов, посетивший район Конды и Северной Сосьвы в 1883-1884 годах.

«После прихода Ермака священный кумир тщательно скрывали в неведомых тайниках близ низовьев Оби. А дальнейший маршрут, по которому на протяжении столетий «перемещался» идол, по одной из версий, лежит от берега реки Кызым к Тазовской Губе, а оттуда – на горное плато Путорана на Таймыре», – предположил Н.Н. Непомнящий.

Исследователь Александр Асов в книге отметил, что последнее известное пристанище Золотой бабы, согласно казачьим легендам, находилось в Белогорье. И хотя в народе такое название имели разные хребты и скалы, наиболее вероятным в данном случае представляется Белогорье, расположенное у истоков Иртыша. То есть, это Калбинский хребет на юго-западе Алтая.

Впрочем, А.И. Асов считает, что искать великую богиню следует в пространстве духовном, поскольку священные Белые горы в славянской мифологии находятся за пределами реального мира – в Нави. А восхождение по ним – это путь души к Матери Мира.

Искали по всей Сибири

В воспоминаниях некого старика-манси, зафиксированные этнографом и писателем К.Д. Носиловым, говорится, что статуя Золотой бабы представляет собой обычную голую женщину в натуральную величину, которая якобы сидит на собольей подстилке. И спрятана она так, чтобы чужаки никогда не смогли ее найти.

В 90-е годы ХХ века в рассекреченных архивах КГБ СССР обнаружились документы, рассказывающие о поисках Золотой бабы, предпринятых в 1933 году сотрудниками НКВД. У них имелись сведения, добытые на допросах, что шаман казымских хантов в тайном святилище прячет заветную статую. Известно, что один из спецотрядов добрался до указанного места, у чекистов завязался бой с местными жителями, все ханты были перебиты. Но о самой Золотой бабе никаких сведений не осталось. То ли ее нашли чекисты и перепрятали, то ли идола не оказалось на предполагаемом месте.

Время от времени в печати появляются свидетельства очевидцев, которым якобы удалось лицезреть статую, организовываются экспедиции в глухую тайгу, но поиски пока не увенчались успехом. Высказываются самые разные предположения.