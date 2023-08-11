Какие праздники отмечают в России и мире 11 августа

11 августа в России и во всем мире отмечают несколько праздников, которые затрагивают различные сферы деятельности и интересов. Самые примечательные из них — День белого гриба, День гор в Японии и День национальной идентичности в Армении (Навасард).

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День белого гриба

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История праздника, как принято считать, ведет свою историю с 1997 года, когда по инициативе грибников было принято решение учредить такой день, чтобы не только почтить «царя грибов», но и отметить богатство и уникальность российской грибной флоры.

В День белого гриба, известного в ряде регионов России, организуются различные тематические мероприятия, фестивали и ярмарки, где можно купить свежие грибы и продукты, приготовленные из них, а также попробовать различные грибные деликатесы. Где-то проводятся мастер-классы по грибной охоте, знанию видов грибов, умению их готовить и хранить. Поэтому День белого гриба отмечают не только грибники и гурманы, но и все, кто интересуется родной природой и окружающим миром.

День гор в Японии

С 2016 года в перечне национальных праздников Японии появился день, посвященный наиболее распространенному ландшафту Страны восходящего солнца. Горный день, или День гор (Яма-но Хи) отмечается ежегодно 11 августа. Утвержденный в 2014 году, праздник впервые был отмечен лишь два года спустя. Учреждение Дня гор и присвоение ему статуса национального праздника, инициированное природоохранными и туристическими организациями Японии, направлено на то, чтобы поддержать в гражданах любовь к природе своей страны, к ее истории и культуре. Многие люди отмечают День гор так, как и подобает это делать для такого праздника — едут в горы. В этот день работодатели предоставляют сотрудникам выходной.

День национальной идентичности в Армении (Навасард)