«Цыганский барон»: что на самом деле означает этот титул

Цыганский барон - это титул, который обычно используется для обозначения главы цыганского табора или старейшины. Однако, это словосочетание не является официальным титулом или званием, и его происхождение связано с опереттой Иоганна Штрауса «Цыганский барон», написанной в 1885 году.

© Русская семерка

Оперетта была создана по новелле венгерского писателя Мора Йокаи, а ее либретто написал Игнац Шницер. Название оперетты было выбрано австрийским композитором исходя из схожести звучания слов «барон» и «баро», которое на цыганском языке означает «большой, старший, главный». В России и других странах оперетта была переведена как «Цыганский барон», и это словосочетание стало широко использоваться в разговорной речи.

Однако, в цыганском языке термин «баро» используется для обращения к главе табора или старейшему члену семьи, и не имеет связи с дворянским титулом. Важно отметить, что ни на одной географической карте никогда не было указано территории, принадлежащей цыганскому барону, и его супруга не именуется баронессой.