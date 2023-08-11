Приметы на 11 августа: что делать, чтобы не увязнуть в долгах

11 августа в народном календаре отмечается праздник Калинник. Верующие в эту дату отмечают Рождество Николая Чудотворца, поэтому часть примет и запретов связана с православным праздником.

О том, что можно и что нельзя делать в этот день, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

В Калинник было принято ухаживать за калиной. В этот день кустарник почитали, ухаживали за ним и даже подходили исключительно в хорошем настроении. Считалось, что такие ритуалы могут принести удачу. Особенно тем, у кого калина растет рядом с домом. С утра наши предки соблюдали ритуал: выдавливали сок калины и умывались им. Считалось, что он поможет в сохранении здоровья, молодости и красоты.

Также необходимо подавать милостыню и помогать нуждающимся. Считалось, что такое поведение помогает приумножить богатство и вылезти из долгов. Поэтому если вы увидели просящего человека, не отказывайте ему в помощи.

Все банковские и финансовые операции нужно совершать после обеда, если это не касается вашей работы. Поэтому отложите поход в банк на вторую половину дня, а также все крупные покупки. Иначе все дела будут неудачными.

Сегодня можно встретиться с родственниками, позвать их в гости или на ужин. Вечер стоит провести с семьей — вашими родными и близкими людьми.

Что нельзя делать 11 августа

11 августа запрещалось ругаться, ссориться и сквернословить. По возможности людям рекомендуют даже не думать в негативную сторону, иначе все это вернется в тройном размере человеку и повлияет на его судьбу.

Не стоит начинать новые дела: не беритесь за проекты, не меняйте работу, не переезжайте и не вступайте в отношения. Все новое, что вы попытаетесь реализовать, будет неудачным.

Нельзя в эту дату и заниматься работой по дому из-за большого церковного праздника. Считалось, что под запретом стирка, уборка, глажка, шитье и вязание, а также другие домашние работы. Лучше их отложить. Также запрещено брать и отдавать долги — перенесите это на другой день.

Приметы на 11 августа