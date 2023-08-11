Как с битвы на Воже началось создание единой России

645 лет назад состоялась битва, которую историки определяют, как начало создания единого русского государства – России. 11 августа 1378 года на реке Вожа сошлись войска русских князей и золотордынцы, в ходе которой монгольская армия впервые за полтора столетия ига была разбита.

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До того момента в Северо-Восточной Руси, которая оказалась включена в состав Золотой Орды, и не помышляли о каком-либо вооруженном сопротивлении – считалось, что это невозможно. Так оно и было. Мешали раздробленность и моральное состояние, кроме того, после разгрома потребовалось значительное время для восстановления экономических и людских ресурсов.

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Но постепенно стали выявляться центры, которые начали собирать вокруг себя разрозненные княжества. К середине XIV века таковых было три – Тверь, Москва и Суздальско-Нижегородское княжество. Последнее удалось подчинить себе при Дмитрии Ивановиче Московском, который взошел на престол в 1359 году десятилетним отроком.

Но имел отличных советников и воевод, в результате получилось вначале нанести военное поражение нижегородцам. А после того, как Дмитрий женился на дочери своего соперника Дмитрия Константиновича Евдокии, то союз между княжествами стал прочным.К тому моменту Москва заметно возвысилась над остальными землями, и они потянулись к «сильной руке». Не стоит думать, что все приобретения и присоединения были совершены исключительно военным путем, большая часть земель это делала совершенно добровольно, признавая верховенство нового центра.

Показательным в этом отношении стал съезд русских князей в Переяславле в 1374 году, на котором было принято решение всячески содействовать и помогать друг другу. А главное – начать оказывать сопротивление Орде. И решение выполнялось. Достаточно сказать, что когда тверскому князю удалось заполучить ярлык на великое владимирское княжение отобрав у Москвы, то в поход против него вышли практически все князья.

Кстати, включая и те земли, которые теперь принято считать Украиной – участвовали и войска Черниговской земли. А также смоленские войска и некоторые другие. Этот факт показывает, что авторитет Москвы признавался не только северо-восточными княжествами, а всей Русью и процесс был прерван только захватом южных земель Великим княжеством Литовским.

А вот в Орде наоборот начались разброд и шатания. После наивысшего расцвета при ханах Узбеке (1311-1341) и Джанибеке (1342-1357) начинается резкое ослабление. Идут восстания владетелей, которые отказывались принимать ислам, хотя и не только. Их жестоко подавляли, но процесс пошел. Кстати, именно в это время и по этой причине золотоордынцы начинают переходить на службу в Москву, которые дали начало многим знатным русским дворянским родам.

Постепенно роль ханов снижается, перевороты следуют один за другим, некоторые не правят и года. В результате власть фактически захватывает Мамай, который, не будучи ченгизидом не мог претендовать на трон, но менял ханов по своему усмотрению. Об этом открыто пишут русские летописи того времени, называя ханов «ручными» – значит там понимали какие идут процессы и намерены были этим воспользоваться.Одним из замечательных сподвижников князя Дмитрия, который впоследствии станет Донским, был воевода Дмитрий Боброк Волынский. Это был талантливый военачальник, который провел коренную реформу вооруженных сил. В результате, когда монголы силами булгар совершили очередной набег на нижегородские земли, он разбил их войска. И как пишут летописи, поставил своих таможенников вместо мамаевских.Это взбесило Мамая, и он направляет на Русь большое войско во главе с мурзой Бегичем. Разведка у Дмитрия Ивановича и Боброка была уже налажена отлично, поэтому оперативно были собраны дружины и выдвинулись навстречу противнику. Остановились и укрепились на реке Вожа недалеко от городка Глебово-Городище. Он существует и сейчас, это Рыбновский район Рязанской области – есенинские места. Здесь русские войска встали на холме перед рекой. А заодно разрушили переправу, которая бы замедлила ход монгольской конницы.

Так и случилось. Монголы подошли к реке, но затем несколько дней топтались около нее, не решаясь на переправу. Русские были готовы и ждали.

Боброк и великий князь Дмитрий решили применить совершенно иную тактику борьбы с монгольской конницей, которая и составляла основу войска противника. Именно стремительный натиск «танковых войск Средневековья» и приносил всегда успех монголам.

За основу взяли опыт… Ледового побоища Александра Невского и остальных битв с западными войсками. Тогда было продемонстрировано, что линейное построение крестоносцев против конницы не эффективно и не может ей противостоять.

Поэтому армия была разбита на три подвижные части – большой полк, полки правой и левой руки. В центре стоял Большой полк из хорошо вооруженной пехоты. Точно известно, что в ходе реформы воинов стали особо тщательно обучать владению копьем, как основного оружия противодействия коннице.

Более легкие и подвижны фланговые полки под командованием Тимофея Вельяминова и Дмитрия Пронского позволяли маневрировать и более оперативно управлять боем. Сам строй русский войск был выполнен дугой.