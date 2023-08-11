Тренд на фото в стиле Барби продержался всего неделю

Тренд на аватарки в образе Барби и Кена почти сошел на нет уже спустя неделю. Об этом сообщили эксперты "Мегафона".

© Газета.Ru

После выхода фильма о Барби сайт Bairbie.me, обрабатывающий фотографии пользователей в стиле Барби на основе нейросетей, вызвал интерес у россиян. Запуск сервиса оказался успешнее выхода новой версии фоторедактора Lensa, интерес к которой наблюдался в России осенью 2022 года.

"Наибольший интерес к обработке снимков в барби-стиле абоненты проявили 29 июля, спустя 8 дней с момента выхода одноименного фильма в мировой прокат и всего 5 дней с даты запуска самого сервиса. По сравнению с первым днем работы портала количество заходов в эту дату выросло в 724 раза. Однако уже 30 июля посещаемость Bairbie.me упала по сравнению с пиком на 34%, а спустя неделю на 92%", - говорится в сообщении.

Эксперты "Мегафона" отмечают, что активнее всего в Барби или Кена свои аватарки превращали миллениалы (группа 25-35 лет), их доля потребляемого интернет-трафика за первую неделю работы сервиса составила 58%. При этом в их исследовании сообщается, что зумеры оказались менее подвержены этому тренду, их доля в общем потреблении трафика лишь 22%. Третья наиболее активная аудитория сайта — абоненты 35-45 лет (17% от общего трафика).