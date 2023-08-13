Приметы на 13 августа: нельзя принимать подарки и ругаться

13 августа в народном календаре отмечается праздник Евдокимов день. Он назван в честь Евдокима Каппадокиянина, память которого чтит православная церковь в эту дату. К этому времени вовсю шла работа в полях, а также поспевала репа. Поэтому наши предки 13 августа готовили из нее множество блюд: от оладьев до пирогов и закусок.

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О том, что можно и что нельзя делать 13 августа, — в материале “Рамблера”.

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В Евдокимов день было принято трудиться и работать, даже если этот день выпадал на выходной. Тому, кто будет весь день занят, вскоре улыбнется удача. Поэтому наши предки старались выходить в поле и работать весь день.

13 августа — хороший день для того, чтобы начать что-то новое. Займитесь спортом, сядьте на диету и выходите на новую работу. Благоприятными будут путешествия в эту дату, а также переезд.

Также можно посетить кладбище и почтить память предков. О них можно говорить только хорошее и вспоминать добрые дела и поступки.

Что нельзя делать 13 августа

Евдокимов день должен быть посвящен семье. Поэтому запрещено ругаться, повышать голос и конфликтовать с близкими людьми. Тем, кто ослушается этого запрета, будет несладко весь ближайший год. Кроме того, не получится помириться с родными и близкими. Считается, что 13 августа в доме отдыхает Домовой. Поэтому, чтобы его не потревожить, не стоит издавать громких звуков.

Категорически нельзя принимать подарки, даже от знакомых людей. Не стоит подбирать найденные на улице деньги, драгоценности и украшения. Есть риск навлечь на себя беду.

Запрещено переедать и употреблять алкоголь в эту дату. Тот, кто ослушается этого запрета, будет иметь серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому старайтесь питаться умеренно и не налегать на еду вечером.

Также не стоит отказывать в помощи другим людям. Все негативное вернется в двукратном размере.

Народные приметы на 13 августа