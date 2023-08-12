Домашние животные помогают справиться со стрессом

«Дополнительные исследования также выявили, что владельцы кошек и собак проявляют улучшенную когнитивную производительность, особенно в области решения математических задач. Они испытывают меньше тревоги и демонстрируют более высокую эффективность при выполнении поставленных задач», — сказала она в беседе с Life.ru.