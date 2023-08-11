Впервые за 50 лет: зачем Россия отправила новую миссию на Луну

Россия впервые спустя полвека возобновила полеты к Луне. 11 августа стартовала первая миссия в рамках программы исследования естественного спутника Земли. Автоматическую станцию «Луна-25» вывел разгонный блок «Фрегат». Станция проведет на орбите примерно семь дней, готовясь к мягкой посадке. Местом прилунения станет южная полярная область спутника. Чем примечателен этот полет и какие основные цели у «Луны-25» — в материале «Вечерней Москвы».

Что за аппарат

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Аппарат «Луна-25» в прошлом носил название «Луна-Глоб». Это автоматическая межпланетная станция, которая является частью российской лунной программы. Основная цель проекта — запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого произведет исследование и выбор площадок для последующих спусков.

Из чего состоит

У станции «Луна-25» две основные части: нижняя — посадочная платформа, верхняя — негерметичный приборный контейнер. На борту аппарата почти 40 килограммов оборудования, которое понадобится для изучения экзосферы и лунного реголита. Например, на станции имеется специальный манипулятор, способный раскопать грунт и взять его образцы. В комплектацию станции массой 1800 килограммов входят также:

антенные датчики;

приборный отсек;

двигательная установка;

радиосвязь дальностью почти 500 тысяч километров.

Задачи

Посадочный аппарат исследует поверхность вблизи Южного полюса спутника, произведет криогенное бурение с целью обнаружения воды и отработает мягкую посадку.

Период активности аппарата на поверхности Луны — не менее одного года. Миссия включает нескольких составляющих: космический аппарат «Луна-25», ракетно-космический комплекс «Союз-2.1б», наземный комплекс управления и наземный научный комплекс.

По идее, станция выйдет на орбиту на высоте около ста километров 16 августа. На поверхность земного спутника она приземлится не ранее 20-х чисел текущего месяца. Примечателен этот запуск тем, что «Луна-25» станет первой станцией за последние полвека, которая отправится к естественному спутнику нашей планеты.

Изначально запуск «Луны-25» был запланирован на июль. Однако затем его перенесли на август из-за необходимости дополнительных испытаний космического аппарата.

В последний раз аналогичный аппарат с похожей миссией — «Луна-24» — бороздил просторы Вселенной в 1976 году и доставил на Землю 170 граммов лунного грунта.

Первостепенная задача

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, первостепенной задачей запуска аппарата является восстановление технологий и навыков отправления на Луну крупногабаритных космических кораблей.

— Речь идет об опытах 60-х и 70-х годов прошлого века, — уточнил Моисеев. — Теперь же мы проверяем, насколько с помощью российской техники эти цели реализуемы.

Эксперт отметил, что нынешний запуск важен еще и тем, что Россия — одна из первых космических держав, которая приземлится на Южном полюсе Луны, чего не делали даже американцы.