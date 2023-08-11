Впервые за 50 лет: зачем Россия отправила новую миссию на Луну
Россия впервые спустя полвека возобновила полеты к Луне. 11 августа стартовала первая миссия в рамках программы исследования естественного спутника Земли. Автоматическую станцию «Луна-25» вывел разгонный блок «Фрегат». Станция проведет на орбите примерно семь дней, готовясь к мягкой посадке. Местом прилунения станет южная полярная область спутника. Чем примечателен этот полет и какие основные цели у «Луны-25» — в материале «Вечерней Москвы».
Что за аппарат
Аппарат «Луна-25» в прошлом носил название «Луна-Глоб». Это автоматическая межпланетная станция, которая является частью российской лунной программы. Основная цель проекта — запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого произведет исследование и выбор площадок для последующих спусков.
Из чего состоит
У станции «Луна-25» две основные части: нижняя — посадочная платформа, верхняя — негерметичный приборный контейнер. На борту аппарата почти 40 килограммов оборудования, которое понадобится для изучения экзосферы и лунного реголита. Например, на станции имеется специальный манипулятор, способный раскопать грунт и взять его образцы. В комплектацию станции массой 1800 килограммов входят также:
- антенные датчики;
- приборный отсек;
- двигательная установка;
- радиосвязь дальностью почти 500 тысяч километров.
Задачи
Посадочный аппарат исследует поверхность вблизи Южного полюса спутника, произведет криогенное бурение с целью обнаружения воды и отработает мягкую посадку.
Период активности аппарата на поверхности Луны — не менее одного года. Миссия включает нескольких составляющих: космический аппарат «Луна-25», ракетно-космический комплекс «Союз-2.1б», наземный комплекс управления и наземный научный комплекс.
По идее, станция выйдет на орбиту на высоте около ста километров 16 августа. На поверхность земного спутника она приземлится не ранее 20-х чисел текущего месяца. Примечателен этот запуск тем, что «Луна-25» станет первой станцией за последние полвека, которая отправится к естественному спутнику нашей планеты.
Изначально запуск «Луны-25» был запланирован на июль. Однако затем его перенесли на август из-за необходимости дополнительных испытаний космического аппарата.
В последний раз аналогичный аппарат с похожей миссией — «Луна-24» — бороздил просторы Вселенной в 1976 году и доставил на Землю 170 граммов лунного грунта.
Первостепенная задача
По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, первостепенной задачей запуска аппарата является восстановление технологий и навыков отправления на Луну крупногабаритных космических кораблей.
— Речь идет об опытах 60-х и 70-х годов прошлого века, — уточнил Моисеев. — Теперь же мы проверяем, насколько с помощью российской техники эти цели реализуемы.
Эксперт отметил, что нынешний запуск важен еще и тем, что Россия — одна из первых космических держав, которая приземлится на Южном полюсе Луны, чего не делали даже американцы.
Собеседник «ВМ» также назвал проект весьма дорогостоящим, уточнив, что сама станция строилась почти два десятилетия. Это очень большой срок.