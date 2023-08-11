Сколько царей в русской истории отреклось от престола
В истории русской монархии, а также в других странах, насильственная смена власти была распространенным явлением. Однако не все эти свержения сопровождались формальными признаками "законности". Кроме того, иногда имели место случаи фиктивного отречения, при которых власть не терялась.
Два фиктивных отречения Ивана Грозного
В декабре 1564 года царь Иван Грозный неожиданно выехал из Москвы в Александровскую Слободу. В Москву он отправил два послания, из которых явствовало, что он оставляет трон, так как не может больше исполнять царские функции: бояре-де расхитили его власть. Это притворное отречение, скорее даже – угроза отречением, имела известные последствия в виде молений к царю вернуться на престол и проведения им террористической политики под названием Опричнины.
В 1575 году царь Иван Грозный внезапно для подданных снова отрёкся от царского венца и велел митрополиту короновать на царство бывшего касимовского хана Симеона Бекбулатовича. Этот шаг Ивана Грозного остаётся одним из самых загадочных в его жизни, и без того полной незаурядных событий. Симеон подписывал грамоты как «великий князь московский», а Иван Грозный обращался к нему с челобитными, как простой подданный. Большинство историков считает, что это был маскарад неуравновешенного царя. В любом случае, реальная власть оставалась в руках Ивана IV. Одиннадцать месяцев спустя Иван Грозный снова вернулся на престол. Впрочем, какая-либо грамота царя об отречении в этом случае даже неизвестна.
В Смуту от престола не отрекался никто
В Смутное время власть менялась часто, но большинство переворотов проходило без юридических формальностей. «Воскрешение» убитого в Угличе сына Ивана Грозного, Дмитрия, делало в глазах русских незаконным избрание на царство Бориса Годунова и передачу им власти сыну Фёдору. Последнего, перед вступлением в Москву самозванца в июне 1605 года просто задушили. Самого же Лжедмитрия в мае следующего года убили тоже без всяких грамот и актов, так как его самозванство, обличённое перед всеми, делало излишним его отречение.
Избранный вслед за этим царь Василий Шуйский был свергнут в 1610 году в результате дворцового переворота и принудительно пострижен в монахи. Письменная грамота об отречении составлена тоже не была, но её как бы заменили монашеские обеты Шуйского. Впрочем, и их изрекали за него (сам Шуйский отказался их произносить). Очевидно, что Василий Шуйский продолжал считать себя законным царём. Это подтверждает и то, что, когда его в сентябре того же года выдали полякам, Шуйский пребывал в мирской, не в монашеской одежде.
Царь Михаил Романов своими действиями подтвердил, что Шуйский, умерший в плену в 1612 году, сохранял свой царский сан вплоть до смерти, а династия Романовых была избрана на уже освободившийся престол. Прах Василия Шуйского был в 1635 году вывезен из Польши и перезахоронен в Архангельском соборе Московского Кремля, вместе с предыдущими законными царями.
Так кто же из царей Смутного времени формально отрёкся от престола? Как ни удивительно, но это был один лишь польский король Владислав. В 1610 году боярская дума и освящённый собор призвали его (тогда ещё принца) на московский трон вместо Шуйского. Хотя Владислав так и не прибыл в Москву, но продолжал гордо именоваться «царём московским» до тех пор, пока в 1634 году, после Смоленской войны, не согласился сложить этот титул.
Эпоха дворцовых переворотов
В 18 веке монархи на престоле менялись часто. Но и в эту эпоху дело обычно обходилось без юридических формальностей. Когда в 1741 году власть захватила дочь Петра I Елизавета, формально царствовал её внучатый племянник Иван VI, которому шёл всего второй год. Понятно, что Иван не мог подписать отречение от престола. Не подписывал он ничего и впоследствии (его вообще хотели изолировать от информации о его царском статусе, но он в тюремном заключении узнал о нём). Не подписывала за Ивана VI никаких актов об отречении и его мать, регентша Анна Леопольдовна, свергнутая вместе с ним.
Единственным русским монархом в 18 веке, подписавшим документ об отказе от прав на престол, стал Пётр III. Это произошло на следующий день после переворота, в котором он был свергнут своей женой, Екатериной II. Письменный отказ от власти не спас, однако. Петра от расправы со стороны заговорщиков.
19 век и революция
В ночь на 12 марта 1801 года заговорщики, свергавшие Павла I, пытались заставить его подписать акт об отречении. Но император наотрез отказался, за что и был убит на месте.
Его второй сын Константин, обладавший правом на престол при бездетной кончине Александра I, не хотел царствовать и заранее, в 1823 году, составил секретный манифест об отречении. С оглашением манифеста в 1825 году произошла заминка. Армия и правительственные учреждения успели принести присягу на верность Константину. Тому пришлось снова письменно подтверждать свой отказ от трона. В связи с этим возникают споры: можно ли считать, что Константин формально царствовал эти несколько дней.
Александр II, женившийся в 1880 году морганатическим браком на княжне Екатерине Долгоруковой, рассматривал перспективу отречения от престола и ухода в частную жизнь. Ещё раньше, в 1865 году его сын и наследник, будущий Александр III, также грозился отречься от прав на трон, если отец не разрешит ему жениться на княжне Марии Мещерской. Однако до реализации этих намерений дело не дошло.
В мартовские дни 1917 года Николай II подписал два манифеста об отречении. Согласно первому, престол переходил его 12-летнему сыну Алексею при регентстве брата Михаила. Но царь приостановил его обнародование и подписал второй манифест – об отречении за себя и сына в пользу брата. Михаил отказался принять корону без санкции Учредительного Собрания, которое так никогда и не состоялось. Спорным с юридической точки зрения является вопрос, может ли Михаил Александрович считаться последним русским царём.
Таким образом, подписи об отказе от прав на русский престол оставили в истории только пять человек. Это: Владислав, Пётр III, Константин, Николай II и Михаил. При этом только двое из них реально царствовали: Пётр III и Николай II, и им обоим царский венец стоил в итоге жизни. Михаила, брата Николая, отказ от власти тоже не спас. Повезло в этих случаях лишь тем, кто находился вдали от русских столиц.
Без всяких юридических формальностей было насильственно лишено власти больше русских монархов. С момента учреждения царского титула такая неприятная процедура была проделана над Фёдором Годуновым, Лжедмитрием I и его женой – венчанной царицей Мариной Мнишек, Василием Шуйским, Иваном VI, Павлом I и Александром II. Из них один только Шуйский умер естественной смертью.