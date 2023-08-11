Безработный индиец стал миллионером благодаря попрошайничеству

Безработный житель индийского города Мумбай Бхарат Джайн благодаря попрошайничеству, смог стать долларовым миллионером. Об этом сообщает газета The New York Post.

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Джайн не смог получить высшее образование и найти постоянную работу. Из-за этого он начал просить милостыню, тратя на это занятие по 10–12 часов в день. Это дало свои плоды: месячный доход мужчины составил 900 долларов.

Состояние индийца оценивается от 800 тысяч до 1,2 миллиона долларов. Известно, что он купил трехкомнатную квартиру и два магазина, аренда которых приносит дополнительные 363 доллара в месяц. При этом не уточняется, за какой период времени он смог нажить такое состояние.

Несмотря на это, Джайн продолжает заниматься попрошайничеством. При этом семья попросила его прекратить зарабатывать таким образом, пишет издание.

Глава американской компании Meta* Марк Цукерберг за последние месяцы смог увеличить свое состояние на рекордную сумму в 44,3 миллиарда долларов. Согласно майским рейтингам, цена активов предпринимателя оценивается примерно в 89,9 миллиарда долларов.