Сколько нужно лотерейных билетов, чтобы выиграть

Математики из Манчестерского университета подсчитали, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы иметь шанс на выигрыш.

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Но даже в таком случае у игроков есть только 1 шанс из 100 вернуть все затраченные средства. Ученые рассматривали лотерею, в которой игроки покупают билет с шестью номерами.

Они выигрывают, если хотя бы два номера их билета совпадают с шестью числами от 1 до 59, выбранными случайным образом. Чтобы вычислить минимальное количество билетов, которое нужно купить для победы хотя бы в двух розыгрышах, исследователи использовали систему конечной геометрии, основанную на плоскости Фано.