Сколько нужно лотерейных билетов, чтобы выиграть

Математики подсчитали, сколько лотерейных билетов надо купить, чтобы иметь шанс выиграть
Математики из Манчестерского университета подсчитали, сколько лотерейных билетов нужно купить, чтобы иметь шанс на выигрыш.
Но даже в таком случае у игроков есть только 1 шанс из 100 вернуть все затраченные средства. Ученые рассматривали лотерею, в которой игроки покупают билет с шестью номерами.
Они выигрывают, если хотя бы два номера их билета совпадают с шестью числами от 1 до 59, выбранными случайным образом. Чтобы вычислить минимальное количество билетов, которое нужно купить для победы хотя бы в двух розыгрышах, исследователи использовали систему конечной геометрии, основанную на плоскости Фано.
Результаты показали, что для получения минимального шанса на минимальный выигрыш в лотерее необходимо купить не менее 27 билетов. И даже это не гарантирует победу.