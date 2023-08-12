Курьер оставил оскорбительную записку клиентке и был уволен

Жительница города Ранкорн в графстве Чешир заказала товары на Amazon, но не успела вернуться домой к моменту доставки, а когда все же пришла обратно, то обнаружила на крыльце странную записку с текстом: «За мусорным баком дура». Она именно там нашла посылки и заказанные ею искусственные цветы, а потом решила рассказать об инциденте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).