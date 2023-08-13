С могилы эльфа Добби выбросили все возложенные на нее носки

С импровизированного мемориала эльфу Добби пропали все почтительно возложенные туда поклонниками саги Роулинг памятные предметы. В частности - массив носков. На это обращает внимание The Telegraph.

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Предполагается, что зачистку мог произвести персонал парка, где дислоцирована условная могила домовика, "хотя официально это не подтверждалось". Или же волонтеры.

Культовое место, где Добби нашел свой конец, расположено в Уэльсе - на пляже Фрэшуотер-Уэст в графстве Пембрукшир. При этом национальный фонд, за ним присматривающий, неоднократно ранее призывал фанатов Поттера там не мусорить.

Одно время бедному эльфу даже памятник установили, но вскоре убрали.

В фонде подчеркивают, что пляж из-за мощного паломничества (не менее 75 000 человек в год) и множества возложенных к мемориалу предметов вполне может оказаться на грани экологической катастрофы, в частности - из-за раскрашенных и разрисованных камешков.

Добби, домовой эльф Малфоев, погиб от серебряного ножа Беллатрисы Лестрейндж, самой ярой почитательницы Волан-де-Морта. В "Поттере" ее сыграла Хелена Бонэм Картер.