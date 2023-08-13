С могилы эльфа Добби выбросили все возложенные на нее носки
С импровизированного мемориала эльфу Добби пропали все почтительно возложенные туда поклонниками саги Роулинг памятные предметы. В частности - массив носков. На это обращает внимание The Telegraph.
Предполагается, что зачистку мог произвести персонал парка, где дислоцирована условная могила домовика, "хотя официально это не подтверждалось". Или же волонтеры.
Культовое место, где Добби нашел свой конец, расположено в Уэльсе - на пляже Фрэшуотер-Уэст в графстве Пембрукшир. При этом национальный фонд, за ним присматривающий, неоднократно ранее призывал фанатов Поттера там не мусорить.
Одно время бедному эльфу даже памятник установили, но вскоре убрали.
В фонде подчеркивают, что пляж из-за мощного паломничества (не менее 75 000 человек в год) и множества возложенных к мемориалу предметов вполне может оказаться на грани экологической катастрофы, в частности - из-за раскрашенных и разрисованных камешков.
Добби, домовой эльф Малфоев, погиб от серебряного ножа Беллатрисы Лестрейндж, самой ярой почитательницы Волан-де-Морта. В "Поттере" ее сыграла Хелена Бонэм Картер.
Гарри душераздирающе похоронил своего друга, написав на могилке "Здесь покоится Добби, свободный эльф".