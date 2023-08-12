«Гадание на смерть»: какие знаки предупреждали русских о близкой кончине

Смерть всегда вызывала интерес у людей на протяжении истории. Даже наши предки часто занимались гаданием, чтобы узнать, когда наступит их конец. Однако для правильного толкования результатов гадания требовалось понимание значения множества знаков и символов.

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Различные виды гаданий

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Гадание на Руси считалось единственным способом, благодаря которому можно было хотя бы приоткрыть завесу тайны, скрывавшей от человека будущее. Неудивительно, что среди русских было распространено такое множество гаданий. Так, отечественный этнограф и фольклорист Иван Сахаров в своем труде «Сказания русского народа» упоминал о гаданиях с помощью зеркал, воска, воды, трупов, ногтей, яиц, золы, швейных иголок, псалтыри, петуха, звуков, а также природных явлений.

Каждый способ отличался своей спецификой. Например, гадание с помощью зеркала предполагало узнавание будущего в отражении. Впрочем, результаты гадания на воде тоже чаще всего оценивались по отражению. Гадание с помощью воска заключалось в распознавании знаков и символов в фигуре, образовавшейся из вылитого в воду воска. Вообще, на самом деле, эти знаки и символы в различных гаданиях, как правило, предрекали одинаковые события.

Прямое указание на смерть

Понятно, что, как и во все времена, людей больше всего интересовала, а также пугала смерть. Близкую кончину, как пишет Константин Логинов в издании «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья: обряды, обычаи и конфликты», обещали изображения дикого леса, креста, могилы, гроба. Если в фигурке из воска угадывался силуэт церкви, то для пожилой гадальщицы это также означало смерть. Однако молодая девушка в аналогичном случае могла рассчитывать на скорое замужество.

В таком же ключе расшифровывались и гадания, в которых использовалась сожженная бумага. Тень, падавшую от нее на стену, внимательно рассматривали и таким образом трактовали будущее. Например, дерево с опущенными ветками воспринимали как знак предстоящей печали. Звуки, ассоциировавшиеся со смертью, заупокойные молитвы и причитания, тоже сулили неблагоприятный исход. Гадание по псалтыри предсказывало смерть в том случае, если в выбранных строках речь шла о болезнях или похоронах.

Покойницкие знаки и символы

Более сложную интерпретацию предполагали результаты гаданий, в которых участвовал петух. К примеру, если птица начинала клевать глину или мел, символизировавшие смерть, то в доме ожидали появления покойника. Внезапную кончину предвещали и лучины, которые не загорались в домашнем светце. В Васильев вечер на смерть гадали с помощью ложек, в которые наливали немного воды. Если застывшая от холода вода образовывала углубление, то обладателю ложки следовало ожидать скорой смерти.