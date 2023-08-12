Как африканец стал самым богатым человеком в истории

Мало кто знает, что самый богатый человек в истории не был европейцем или американцем. Жил он в Африке и звали его Манса Муса Девятый.

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Манса — это титул, который соответствует европейскому королю. Муса родился в 1280 году в Мали. В возрасте около 20 лет он стал Мансой. Восьмой Манса, его брат Абу Бакр, захотел отправиться исследовать край Атлантического океана, и Муса заменил его на время своего отсутствия. Бакр не вернулся, и Муса стал Мансой.Злые языки говорили, что на самом деле Муса сделал все, чтобы Бакр не вернулся: идея исследовать край Атлантического океана была всего лишь уловкой. Кто знает? Возможно, Бакр действительно добрался до края Атлантического океана, ныне известного как Бразилия, нашел его по своему вкусу, как это делают многие приезжие, и решил поселиться там.

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В то время империя Мали простиралась на 3 тыс. км Западной Африки, от нынешней территории Нигера на востоке, через части Мали, Буркина-Фасо, Гвинеи, Сенегала, Мавритании, Сьерра-Леоне и Гамбии. Вместе с правом собственности на землю пришло право собственности на природные ресурсы, которые находились на данной территории, и именно так Муса стал таким богатым - в основном за счет соли и золота. В Западной Африке всегда было много золота.

Муса, безусловно, пользовался атрибутами богатства. Ему принадлежали десятки тысяч рабов. В 1324 г. он отправился в паломничество в Мекку с 12 тыс. из них - в дополнение к свите из 38 тыс. человек, включая солдат и артистов, одетых в золото, парчу и шелка.

Как и современные миллиардеры, Муса любил внимание. Паломничество в Мекку стало хорошей демонстрацией своего богатства миру. Путь в 4000 миль занял у него два года.Каждый раб нес четыре фунта золота, а верблюды, шедшие позади, несли до 300 фунтов золотой пыли, так что вся процессия имела на себе около 18 тонн золота. Глашатаи несли золотые шесты, а по пути следования каждую пятницу этот благочестивый служитель ислама строил мечеть.

Прибыв в Каир, он отправился за покупками. То же самое он делал в Медине и Мекке. Внезапный резкий рост предложения золота в этих городах вызвал инфляционный коллапс, на восстановление которого ушло около 12 лет.

Будучи бизнесменом, Муса понял, что цена на золото обесценивается из-за нового предложения, и на обратном пути занял у ростовщиков все золото, которое мог унести.

Циники утверждают, что стратегия Мусы, направленная на то, чтобы вызвать инфляцию, а затем обвал, была преднамеренной уловкой, направленной на подрыв экономики Каира и перенос торгового центра Африки в Мали на западе, в Гао или Тимбукту.За время своего правления Муса захватил около 24 городов (и прилегающих к ним районов), в том числе Тимбукту, который он взял на обратном пути из Мекки. Вернувшись в Мали, Муса стал разбрасывать свое золото и там. За 440 фунтов золота он нанял поэта и архитектора Абу Исхака ас-Сахили, чтобы тот переделал Тимбукту.

Были построены университеты и мечети, и Тимбукту стал своего рода культурным центром, "Парижем средневекового мира", как утверждает Абу Ишак аль-Сахили.

Одно из зданий Мусы - медресе Санкоре, где преподавались математика, естественные науки, языки и Коран, - функционирует и сегодня в том же качестве.