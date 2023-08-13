Какие праздники отмечают в России и мире 13 августа

13 августа в России и во всем мире отмечают несколько праздников, которые затрагивают различные сферы деятельности и интересов. Самые примечательные из них — День строителя, День левшей, День туркменской дыни и Женский день в Тунисе.

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День строителя

Этот праздник не имеет точной даты. Его отмечают каждое второе воскресенье августа, а в 2023 году он выпал на 13-е число.

День строителя был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года. При этом виновники торжества не отмечают праздник с особым размахом. Обычно они стараются достроить объекты к знаменательной дате.

День левшей

Другое название праздника — Международный день леворуких. Впервые его отметили в 1992 году по инициативе Клуба левшей, созданного в Великобритании.

Праздник придумали для привлечения внимания к проблемам людей в мире, где все сделано для удобства праворуких. Кроме того, в некоторых школах левшей до сих пор считают «неправильными» и переучивают.

День туркменской дыни

Этот праздник, который отмечается во второе воскресенье августа, носит национальный характер. Основателем события стал первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов в 1994 году.

В этот день в столице страны Ашхабаде проводятся массовые гуляния. Участники мероприятия могут посетить выставки бахчевых культур, попробовать разные виды дынь и арбузов, а также приготовленные из них блюда.

Женский день в Тунисе

13 августа 1956 года в Тунисе был принят Кодекс о личном статусе, где женщин признали субъектом права. В честь этого события и был учрежден данный праздник.