Что категорически запрещено делать в Евдокимов день, 13 августа

В воскресенье православные волгоградцы чтят память святого Евдокима Каппадокиянина, которого считают покровителем семьи и дома.

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Святой из Каппадокии жил в IX веке. Он вырос в семье знатных христиан, рано решил посвятить жизнь служению Богу и дал обет безбрачия.

Евдоким всегда заботился о сиротах и бедных и в какой-то момент стал правителем Харсианской области. О его личных христианских подвигах никто не знал.

Он скончался в 33 года.

В этот день категорически запрещено отказывать в помощи бездомным и рассказывать плохие сны.