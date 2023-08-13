Диссоциативная фуга: почему человек может забыть о себе всю информацию

На первый взгляд, он выглядит как обычный человек: общается с окружающими, успешно занимается делами. Однако, одним прекрасным утром, он ощущает потерю своей идентичности и не может понять, кем он является и какую роль играет в этом мире. Вероятно, вы столкнулись с редким психическим расстройством, известным как диссоциативная фуга.

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Кто я такой?

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Утром 17 января 1887 года евангельский проповедник Ансел Бурн из небольшого городка в американском штате Род-Айленд снял в банке $551, которые он выделил для оплаты за участок земли, сел в экипаж и поехал в направлении Потакета. Домой он в этот день не вернулся, как и на следующий. Обеспокоенные долгим отсутствием Бурна его близкие подали заявление о пропаже человека. Тем временем в соседнем штате Пенсильвания объявился никому неизвестный Джордж Браун, который открыл весьма прибыльный бизнес по торговле разными мелочами – от канцелярских товаров до кондитерских изделий. Ничего подозрительного за ним окружавшие не замечали.

Однако не прошло и пары месяцев как с новоиспеченным коммерсантом случился конфуз: после очередного пробуждения он не смог понять в каком месте находится и как сюда попал. Прибежавшим на призыв о помощи соседям он сообщил, что зовут его Ансел Бурн и последнее, о чем он помнит, как снимал в банке деньги. Услышав от собравшихся, что он является владельцем лавки и зовут его Джордж Браун, проповедник пришел в ужас – ничего из событий последних месяцев он не помнил.

Историей Бурна заинтересовался известный американский психолог и философ Уильям Джеймс. Ему удалось провести со священником сеанс гипноза, в котором последний воскресил в памяти все, что было связано с личностью Джорджа Брауна. Этот клинический случай дал Джеймсу много пищи для размышлений. Впоследствии психолог окрестил новый для него феномен «диссоциативной фугой» (лат. fugere – «бежать», «убегать»), пополнив тем самым список уже известных диссоциативных расстройств личности.

С тех пор прошло уже более ста лет, однако для психологов диссоциативная фуга по-прежнему Terra Incognita. Вся сложность в том, что специалистам крайне редко удается пообщаться с пациентом в состоянии подобной амнезии. Такой человек никогда не обратится за помощью, так как не осознает случившихся с ним перемен. Иногда лицо с диссоциативной фугой выдает себя чисто случайно. К примеру, больной хочет взять в банке кредит и называет вымышленное имя, после чего выясняется, что такого человека никогда не существовало.

Бегство от стресса

В настоящее время установлено, что диссоциативная фуга возникает на фоне неблагоприятных жизненных событий. Они могут быть какими угодно: потеря работы, развод, смерть близкого человека, хронические стрессы. Ситуацию могут усугубить уже имеющиеся психические патологии. Длительность таких расстройств колеблется в огромном временном диапазоне: от нескольких часов до нескольких лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, это заболевание встречается не более чем у 0,2% населения планеты.

Как правило человек, у которого проявляется диссоциативная фуга внезапно уезжает из места своего проживания. Конечным пунктом может быть, как ранее посещавшийся человеком район, так и абсолютно новый. Специалисты пока не могут объяснить механизм подобного выбора. Ясно одно: индивидом управляет бессознательное, задача которого забыть все, что связано с травмирующим опытом и избавить психику от невыносимых переживаний.

Дебют этого заболевания в 90% случаях приходится на утренние часы. Как в примере с Бурном, человек какое-то время смутно осознает свою личность (проповедник смог снять деньги в банке со своего счета), после чего наступает амнезия. Больной тем не менее ведет себя осознанно и организовано, ничем не выделяясь среди окружающих. Зачастую он без труда может устроиться на новом месте и даже обзавестись семьей, если фуга длится продолжительное время. Старые воспоминания как правило постепенно замещаются ложными. Проблем в общении обычно не возникает, но они могут появиться если страдающий диссоциацией обратится в официальные органы.

Интеллектуальная сфера при таком психическом расстройстве в большинстве случаев не нарушается, человек сохраняет познания в общих областях – арифметике, географии, искусстве, истории, политике. Другими словами, он помнит практически все, что не связано с его личной жизнью, больной также не теряет приобретенные ранее навыки, будь то управление автомобилем или катание на горных лыжах. Правда время от времени реальные воспоминания все же прорываются в сознание больного, чаще всего ночью, что вызывает у него серьезный дискомфорт.

Выйти из состояния диссоциативной фуги человек может также внезапно, как и войти в него. Благоприятное время для этого – после пробуждения. Утраченные воспоминания также может вернуть произнесение его собственного имени или посещение знакомых мест. После возвращения памяти человек чаще всего забывает все, что с ним происходило во время психического расстройства. Если фуга длилась больше года, то возвращение в привычную реальность может происходить постепенно.

Болезнь или уловка?

Наряду с настоящим проявлением заболевания врачи выделяют ложную диссоциативную фугу, связывая ее с желанием человека сбежать подальше либо от ответственности, либо от неприятной ситуации. Главный мотив, который двигает бессознательным – забыть о прошлых неудачах и кардинально изменить жизнь.

3 декабря 1926 года уже известная на тот момент писательница Агата Кристи села в свою машину и уехала в неизвестном направлении. Длительное отсутствие женщины вынудило ее мужа, Арчибальда Кристи, обратиться в полицию и начать поиски. Вскоре машину Агаты нашли рядом с болотом, в ней была шуба писательницы. Первая мысль – Агату Кристи убили. Тут, как назло, обнаруживается письмо, в котором Агата просит во всем винить ее законного мужа.

К расследованию подключился даже маститый писатель Артур Конан Дойл, который, пообщавшись с экстрасенсом, заверил всех, что пропавшая жива и вскоре объявится. Так и произошло. Через 11 дней полиция узнала, что служащий йоркширского отеля «Харрогит-Гидро» опознал в одной из постоялиц Агату Кристи. Обнаруженная женщина сразу заверила всех, что у нее произошла временная амнезия, но после того, как она увидела мужа, память стала медленно возвращаться.

Причина исчезновения писательницы вскоре выяснилась. За год до описываемых событий у ее мужа появилась любовница – машинистка Нэнси Нил, которая разделяла его любовь к гольфу. Арчибальд в конце концов признался в любви к новой пассии и объявил своей супруге о желании развестись. Для Агаты, незадолго до этого пережившей смерть матери, это стало серьезным потрясением, что возможно и явилось спусковым механизмом для дебюта диссоциативной фуги.

Однако Арчибальд впоследствии сообщал, что в личной беседе с ним Агата призналась, что побег был не спонтанным, а заранее продуманным решением. Обманутой супруге якобы хотелось насолить мужу для чего она и подбросила письмо, содержание которого заставило полицию подозревать Арчибальда. Примечательно, что ее вымышленное имя, Тереза Нил, совпадало с фамилией возлюбленной мужа. И хотя кто-то полагает, что это был пиар-ход с целью рекламы детективов Агаты Кристи, специалисты все же склоняются к версии ложной диссоциативной фуги.

Жить без тревоги

На сегодняшний день этиология диссоциативной фуги до конца не выяснена. Но врачам известны факторы, пробуждающие это психическое расстройство. Обязательное условие – наличие внутрипсихического конфликта: когда чувства и убеждения человека находятся в несоответствии с реальной жизнью. Толчком к дебюту болезни часто становятся затяжная депрессия, навязчивые мысли и другие психические расстройства от которых бессознательное хочет избавиться.

Особенно этой патологии подвержены люди склонные к истерикам, тревожности и страхам, преследующим их на протяжении всей жизни. К подобному расстройству могут подтолкнуть различные психотравмирующие события: участие в военном конфликте, пережитая катастрофа, прием наркотических препаратов. В этом случае болезнь может возникнуть и у здоровых людей. Независимо от причины, фуга выполняет роль защитного механизма, позволяющего отключить сознание от травмирующих переживаний.

Человек перенесший диссоциативную фугу нуждается в постоянном контроле психолога, психотерапевта или психиатра. Хорошие результаты приносят сеансы психоанализа и гипноза. Для исключения поражения головного мозга и других органических заболеваний, которые могут способствовать амнезии, больному в обязательном порядке проводятся МРТ, УЗИ головы и шеи, анализы мочи и крови. При наличии аффективных расстройств пациенту прописывают антидепрессанты или транквилизаторы.