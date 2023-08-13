7 лайфхаков, которые могут спасти вам жизнь

Опасности подстерегают повсюду: что в дремучем лесу, что посреди мегаполиса. Следующие советы могут пригодиться в экстраординарных ситуациях или как минимум снизить риски для вашего благополучия.

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Заблудившись, оставайтесь на месте

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Если вы вдруг заблудились в дикой природе и в окрестностях нет следов цивилизации, лучшее, что вы можете сделать, — не покидать своего месторасположения. Дело в том, что искать вас начнут по последним известным координатам. Активно перемещаясь, вы только усложните спасателям работу. К тому же в ваших интересах, чтобы план похода (и даже прогулки) был у ваших родных, так шансы на выживание заметно повысятся.

Тушите масло солью

Если во время ваших кулинарных экспериментов вспыхнуло масло, ни в коем случае не пытайтесь тушить его водой — это может усугубить ситуацию. Гораздо эффективнее будет накрыть сковороду крышкой, чтобы лишить пламя доступа кислорода. Есть и альтернативный способ сбить огонь подручными средствами: засыпьте его солью.

Придумайте кодовое слово

Когда пропадают люди семейные, есть кому бить тревогу. Поэтому тем, кто живет в одиночку, стоит придумать кодовое слово или собственный «ритуал». Например, можно каждый день писать подруге «доброй ночи», если с вами все в порядке. В случае беды каждая минута может иметь решающее значение. На всякий пожарный можно придумать фразу, которая означает, что вам нужна помощь, но вы не можете об этом прямо сказать.

Спасайте утопающих на расстоянии

Первое инстинктивное желание при виде тонущего человека — немедленно броситься в воду. Однако делать это следует только в случае крайней необходимости. Пребывая в панике, утопающий может ненароком утопить и вас. Поэтому нужно сперва использовать все методы помощи, которые не требуют рисковать вашей жизнью. Если же тонущий человек все же ухватился за вас и вы теряете контроль над ситуацией, ныряйте и старайтесь выплыть в стороне.

Установите детектор угарного газа

Основная опасность угарного газа в том, что невозможно заметить его присутствие в воздухе. Он не имеет ни цвета, ни запаха, при этом критически опасен для человека — отравление им может привести к летальному исходу. Углекислый газ поражает эритроциты, в результате кровь не может переносить кислород. Поэтому установка детектора углекислого газа в вашем жилище может стать лучшей инвестицией в ваше будущее, это недорогое устройство регулярно спасает жизни.

Раскройте слежку

Если вы заподозрили слежку, пользуйтесь следующей простой методикой: чтобы вычислить реального преследователя и не разводить панику на ровном месте, нужно четыре раза повернуть в одну и ту же сторону. Будут это четыре поворота налево или направо, не принципиально, главное, что таким образом вы сделаете круг — не самая стандартная схема движения по городу, не правда ли? Если слежка оказалась реальной, немедленно просите о помощи людей поблизости, пока не стало слишком поздно.

Не пейте подозрительные напитки