Обилие крыс в британском парламенте не позволило завести там кота
Центр по спасению животных отказал британскому парламенту в просьбе прислать туда кота, опасаясь за его жизнь.
«Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов», – цитирует Daily Mail представителя организации Battersea Dogs and Cats Home.
Центр по спасению животных известен тем, что по его рекомендации бывший бездомный кот Ларри стал главным мышеловом кабинета министров Великобритании.
Лондон считается одним из самых «крысиных» городов в мире. По последним данным, подвалы и помойки британской столицы населяют 20 миллионов грызунов. В Париже насчитывается шесть миллионов особей, в США крысы оккупировали Нью-Йорк, Лос-Анжелес и Чикаго.