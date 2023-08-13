Обилие крыс в британском парламенте не позволило завести там кота

Центр по спасению животных отказал британскому парламенту в просьбе прислать туда кота, опасаясь за его жизнь.

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«Место было признано неподходящей средой для кота из-за использования ядовитых ловушек для грызунов. Ловушки токсичны как для кошек, так и для грызунов», – цитирует Daily Mail представителя организации Battersea Dogs and Cats Home.

Центр по спасению животных известен тем, что по его рекомендации бывший бездомный кот Ларри стал главным мышеловом кабинета министров Великобритании.