Зачем японцы покупали у СССР стекло и сразу его выкидывали
В СССР ходила легенда о том, что японцы приобретали битое стекло у СССР и немедленно избавлялись от него. И это не выдумка. Однако, какова была причина такого странного соглашения между двумя странами? В чем заключалась суть этой, казалось бы, бессмысленной сделки?
Японцы скупали огромное количество битого стекла по низкой цене. Удивительным являлось то, что сразу же после получения товара они его выбрасывали в море. Никакого вреда экосистеме оно итак не наносило, но и пользы от него не было.
Дело в том, что поставлялся товар не в обычной таре, а в ящиках из кедрового дерева, которое в те времена очень ценилось. Данный тип сырья японцы активно применяли для изготовления мебели. Они его использовали по той причине, что добротный кедр славился высокой прочностью и экологической безопасностью. Деревянные ящики, в свою очередь, были надежными. Их срок службы составлял десятилетия.
Япония переживала не наилучшие времена, поэтому не могла позволить покупать достаточно дорогое и ценное сырье. Да и жертвовать своими лесами ради производства мебели японцы не хотели. Тем более, что они были не такими густыми, как в странах СССР. Ресурсы страны были ограниченными. Таким хитрым методом жители Японии и решили данную проблему.
Конечно, японцы могли у жителей Советского Союза выкупить лес или регулярно заказывать сырье, но это бы им обходилось дорого. Вместо этого они пошли на хитрость. Узнав о том, в какой таре поставлялся ненужный товар, японцы по дешевке покупали битое стекло и выбрасывали его в море. Поскольку края осколков были обточены, никакой опасности они не несли. Да и никакого негативного воздействия на окружающую среду битое стекло не оказывало. Японцы были заинтересованы именно в таре, которую они в дальнейшем использовали в мебельной промышленности. Такая выгодная сделка была совершена именно из-за ящиков, произведенных из добротного кедра советскими людьми. Благодаря ей, японцам не пришлось вырубывать лес, но им удалось развить мебельное производство. Из этого типа сырья они изготавливали надежную, долговечную, экологически чистую и дорогостоящую мебель.