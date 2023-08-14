Зачем японцы покупали у СССР стекло и сразу его выкидывали

В СССР ходила легенда о том, что японцы приобретали битое стекло у СССР и немедленно избавлялись от него. И это не выдумка. Однако, какова была причина такого странного соглашения между двумя странами? В чем заключалась суть этой, казалось бы, бессмысленной сделки?

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Японцы скупали огромное количество битого стекла по низкой цене. Удивительным являлось то, что сразу же после получения товара они его выбрасывали в море. Никакого вреда экосистеме оно итак не наносило, но и пользы от него не было.

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Дело в том, что поставлялся товар не в обычной таре, а в ящиках из кедрового дерева, которое в те времена очень ценилось. Данный тип сырья японцы активно применяли для изготовления мебели. Они его использовали по той причине, что добротный кедр славился высокой прочностью и экологической безопасностью. Деревянные ящики, в свою очередь, были надежными. Их срок службы составлял десятилетия.

Япония переживала не наилучшие времена, поэтому не могла позволить покупать достаточно дорогое и ценное сырье. Да и жертвовать своими лесами ради производства мебели японцы не хотели. Тем более, что они были не такими густыми, как в странах СССР. Ресурсы страны были ограниченными. Таким хитрым методом жители Японии и решили данную проблему.