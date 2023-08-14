Москва-река: как менялась водная артерия столицы

Несмотря на то, что Москва – не портовый город, река в ее жизни всегда имела важное значение. В давние времена ее ресурсов хватало для комфортной жизни горожан и их хозяйственных нужд, включая водоснабжение. Но по мере разрастания города менялся и функционал Москвы-реки, а также пространство вокруг нее. Сайт "РИА Недвижимость" окунулся в водный мир столицы и узнал все его особенности.

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Укротить стихию

Издревле Москва-река являлась важным транспортным узлом. В прошлом она часто разливалась, и эти наводнения наносили большой ущерб жителям города. Необходимость появления гидротехнических сооружений была очевидна. Еще во времена Петра I рассматривались разные идеи, чтобы сделать стабильным водный ресурс Москвы. Однако в силу многих причин, в том числе и финансовых, проекты так и не были реализованы.

Все изменилось при правлении Екатерины II. По ее указу, в конце XVIII века был сконструирован первый в Москве и в России водопровод – Мытищинский. Впоследствии его постоянно достраивали и реконструировали, чтобы удовлетворить потребность в воде постоянно растущего города: до постройки канала имени Москвы в 1937 году только по нему поставлялась питьевая вода для москвичей.

Параллельно с этим в 1783–1786 годах вдоль излучины реки около Кремля был проложен Водоотводный канал, позволивший отводить избытки воды при половодьях и избегать сильных наводнений. Со временем он стал судоходным, когда в 1836–1837 годах для повышения уровня воды в реке были построены Бабьегородская плотина и Краснохолмский шлюз.

Водное кольцо

Следующий поворотный этап в жизни Москвы-реки произошел в уже в XX веке, когда советские власти задумали изменить столицу и увеличить ее ресурсы. Мощностей Рублевской водостанции, построенной на Москве-реке в 1903 году, не хватало. В свою очередь, потребление воды из Мытищинского водопровода достигало 4 миллионов ведер в сутки.

Итогом обсуждений стал принятый в 1935 году Генеральный план реконструкции Москвы, который включал расширение городских магистралей, озеленение, обустройство новых рекреационных зон и инфраструктурных объектов для горожан. Одним из пунктов было обводнение города, организация стабильного судоходства и прямого сообщения с Волгой, а также обеспечение растущей потребности москвичей в питьевой и технической воде.

Путь к морю

Амбициозные планы по обводнению города скорректировала Великая Отечественная война. Идея по реконструкции не была воплощена полностью, но часть объектов удалось сделать. По задумке, река Яуза должна была войти в водное кольцо Москвы, в котором предусматривалось строительство Северного и других гидроузлов, в том числе и на Яузе. Но успели возвести только Сыромятнический гидроузел.

Стратегически важным стало появление канала имени Москвы (до 1947 года - Москва-Волга), строительство которого заняло пять лет и завершилось в 1937 году. Он обеспечил прямой доступ к верховьям Волги и стабильное грузовое и пассажирское сообщение.

Попутно столица получила звание порта пяти морей: Черного, Азовского, Балтийского, Белого и Каспийского. Такой статус Москве на открытии канала придал Иосиф Сталин, сказав, что, не сходя с палубы парохода, можно было буквально оказаться в пяти морях.

Одновременно с прокладкой канала стартовало строительство Химкинского водохранилища, на берегу которого в дальнейшем появился Северный речной вокзал.

Ресурсный тупик

Параллельно с вопросами судоходства советские власти стали решать проблему водоснабжения, так как аппетиты города по потреблению технической и питьевой воды возросли. Для этого в 1937 году построили и ввели в эксплуатацию вторую водопроводную станцию – Восточную. Она была спроектирована со значительным запасом, что позволило удвоить ее производительность в будущем.

В 1952 году была построена Северная водопроводная станция, которая также очищала воду из волжского водоисточника, остающимся и сегодня главным поставщиком воды в столицу. А в 1964 году возвели четвертую станцию водоподготовки ­– Западную.

Все четыре станции осуществляют производство питьевой воды, очищая ее в несколько этапов. За контролем качества очистки следят специалисты "Мосводоканала". На каждой станции водоподготовки есть лаборатория, где вода подвергается химическому, микробиологическому и гидробиологическому анализам.

Акватория под контролем

"Влажная" уборка

Акватория Москвы-реки нуждается в ежедневной уборке. Этим занимается коммунальный флот ГУП "Мосводосток", чьи специалисты ежедневно собирают с воды природный и бытовой мусор. Причем работа идет круглый год, для чего задействовано около 30 судов.

В случае сильных морозов и обледенения реки "Мосводосток" задействует специализированные ледоколы.

Очистка реки ведется не только с поверхности, но и со дна реки, откуда достают иловой осадок. В целом преобладает природный мусор – бревна, листва, пух, ветки. Бытовых отходов на воде с каждым годом становится меньше.

Для уборки некрупного мусора в труднодоступных местах, например рядом с вертикальными стенками набережной, экипаж флота пользуется ручными инструментами – баграми и сачками. Крупногабаритные предметы извлекают с помощью оборудования, установленного на палубе мусоросборных судов – это автоматический ковш с сеткой и гидравлический кран-манипулятор. Весь мусор складывают в сборный кузов, а по окончании рейса отвозят на утилизацию.

Помимо этого, у "Мосводостока" есть собственная водолазная служба, чьи сотрудники отвечают за целый спектр подводных работ: обследование водоемов и русел рек, ремонт и очистку гидротехнических сооружений, подземных коллекторов. Специалисты организации отвечают за обследование открытых русел рек и водовыпусков водосточных коллекторов, осуществляют подводные работы, проверку водной зоны к купальному сезону, а также утилизацию утонувшей техники.

Спасательный круг

Не только коммунальщики следят за Москвой-рекой. Ее береговая линия находится в фокусе внимания Московской поисково-спасательной службы на воде, чьи специалисты контролируют также Химкинское водохранилище и внутренние водоемы столицы. Всего в городе работают 25 поисково-спасательных станций (ПСС).

На вооружении МГПСС них находятся 180 плавсредств, в том числе быстроходные катера, надувные, моторные и гребные лодки, а также специализированные суда на воздушной подушке и аэролодки. Для патрулирования, профилактических работ и оказания оперативной помощи пострадавшим специалисты службы задействуют подвижные спасательные посты.

Круглосуточно в Москве дежурят спасатели, в том числе водолазы. Когда температура в городе превышает отметку 25 градусов по Цельсию, специалисты МГПСС переходят на усиленный режим работы.

Мониторинг ситуации на реке ведется посредством видеокамер с тепловизорами. Они позволяют обнаруживать людей, нуждающихся в помощи спасателей, даже в темное время суток.

Речная фауна

Зачастую у берегов Москвы-реки можно встретить рыбаков, что вполне объяснимо, учитывая, что в реке водятся караси, плотва, окуни, подлещики, встречается даже сазан. Причиной такого буйства водной фауны стало планомерное очищение реки и повышение качества ее воды. Помимо флота "Мосводостока", по главной речной артерии города ежедневно курсирует судно "Экопатруль", экипаж которого проводит экспресс-анализ воды по десяти показателям, включая рН, кислород, железо, хлориды, аммоний, нитриты, фосфаты, а также отбирает пробы грунта.