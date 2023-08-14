В России рысь вышла из леса к людям в карьер и попала на видео

На Кольском полуострове рысь вышла из леса к горным рабочим и попала на видео. Снятый очевидцами ролик публикует группа «Радио Хибины» в социальной сети «ВКонтакте».

Видео снято на карьере в Хибинах. На записи видно, как крупный хищник замирает посреди каменистой дороги и смотрит в сторону снимающих его людей. Затем рысь разворачивается и медленно уходит.