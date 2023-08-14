На Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа
Россияне на Алтае спасли ежа, попавшего под газонокосилку. Об этом пишет KP.RU.
Отмечается, что дикое животное обнаружила отдыхающая в российском регионе семья неподалеку от частного сектора с механическим порезом на голове, хромающего и заваливающегося на правый бок.
По словам волонтеров, рана на голове ежа была не первой свежести, и в ней завелись опарыши.
«Люди облегчили его участь, вытащив опарышей и обработали рану», — рассказала одна из них.
В настоящее время еж находится в Новосибирске, где проходит необходимое лечение. Животному дают антибиотики.
Ранее в июле медведицу, застрявшую в браконьерских рыболовных сетях, спасли на Сахалине. Животное попало в ловушку, когда перебиралось через реку Паркату.
Lenta.ru: главные новости