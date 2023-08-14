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На Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа

Россияне на Алтае спасли ежа, попавшего под газонокосилку. Об этом пишет KP.RU.

На Алтае спасли попавшего под газонокосилку ежа
© Lenta.ru

Отмечается, что дикое животное обнаружила отдыхающая в российском регионе семья неподалеку от частного сектора с механическим порезом на голове, хромающего и заваливающегося на правый бок.

По словам волонтеров, рана на голове ежа была не первой свежести, и в ней завелись опарыши.

«Люди облегчили его участь, вытащив опарышей и обработали рану», — рассказала одна из них.

В настоящее время еж находится в Новосибирске, где проходит необходимое лечение. Животному дают антибиотики.

Ранее в июле медведицу, застрявшую в браконьерских рыболовных сетях, спасли на Сахалине. Животное попало в ловушку, когда перебиралось через реку Паркату.