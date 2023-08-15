Какие праздники отмечают в России и в мире 15 августа

В России и во всем мире 15 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День археолога, День Республики Тыва и День независимости Индии.

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День археолога

Этот праздник не связан со значимыми открытиями и не является государственным в России, Белоруссии и Казахстане. Неизвестна также история появления памятной даты.

По одной из версий, с соответствующей инициативой в 1930-е годы выступил профессор Владислав Равдоникас, руководивший экспедицией на раскопках поселения Старая Ладога. Другое объяснение более прозаичное: во время раскопок 15 студентов-археологов захотели отдохнуть. Они сообщили начальнику экспедиции, что 15 августа отмечается день рождения коня Александра Македонского Буцефала. Позднее якобы этот предлог забылся, а День археолога остался.

День Республики Тыва

Этот праздник утвержден законом республики № 143 от 12 февраля 1999 года «О праздничных днях Республики Тыва». Этот день является в республике выходным и сопровождается всевозможными торжественными мероприятиями.

День независимости Индии

15 августа 1947 года вступил в силу Акт независимости Индии (Indian Independence Act), ознаменовавший отделение страны от Великобритании. В тот же день первый премьер-министр Джавахарлал Неру поднял трехцветный флаг нового государства.