Кинолог призвал не оставлять собак в закрытой машине в жару

Прогноз синоптиков на самое жаркое лето в России уже стал мемом, но оставшиеся летние дни обещают быть действительно теплыми. Перегрев, солнечные и тепловые удары опасны для собак всех пород и возрастов. Причем в зоне риска питомцы находятся не только во время прогулки на улице, но и дома, сидя в душном помещении. О том, как помочь собаке в жару, можно ли ее обливать холодной водой и давать пить ледяную воду, рассказывает ветеринарный врач, эксперт по научным коммуникациям Александр Алясов.

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Какие собаки находятся в зоне особого риска

Больше всего во время жаркой погоды рискуют щенки и молодые собаки, так как у них пока еще несовершенный теплообмен, а также собаки с избыточным весом, различными заболеваниями, питомцы с плотным подшерстком или с неухоженной шерстью и большим количеством колтунов (в этом случае нарушается теплообмен и вентиляция кожи).

Сильно нагреваются на солнце собаки темного окраса, а если они еще и гладкошерстные, то у них отсутствует воздушная подушка между туловищем и нагретым воздухом, что повышает риск перегрева.

В зоне особого риска также находятся пожилые питомцы и собаки с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Если у собаки плоская или укороченная морда (например, эта особенность наблюдается у мопсов, бульдогов, шарпеев, боксеров и пекинесов) — ей будет сложнее пережить жару, чем всем остальным.

Также от жары достаточно ощутимо страдают собаки, которые большую часть жизни прожили в умеренном или даже холодном климате, а потом сменили место жительства и переехали на юг.

Как НЕ надо охлаждать собаку

Не надо обливать собаку водой

Первый порыв владельца собаки, который хочет помочь своему питомцу, — это облить ее холодной водой. Но этого делать на жаре ни в коем случае нельзя, так как это не охладит собаку, а наоборот, будет больше способствовать ее перегреву. Дело в том, что вода оседает на верхнем слое шерсти и на солнце создает парниковый эффект, собака оказывается в теплой «шубе», которая не дышит.

Не купайте собаку в холодных водоемах

Резкие перепады температуры собакам вредны так же, как и людям. Погружение в холодную воду может стать причиной спазмов, нарушения работы легких и сердечно-сосудистой системы вплоть до остановки сердца. Если собираетесь купать собаку в жаркую погоду, заводите ее в воду постепенно, не спеша и давая привыкнуть к водоему. Не давайте собаке долго находиться в холодной воде и ни в коем случае не заставляет питомца плавать, если он не выражает желания.

Не накрывайте собаку надолго мокрыми салфетками

При сильной жаре можно попытаться охладить собаку путем накрывания ее мокрой тканью, пледом, тканевыми салфетками. Но только на несколько минут, иначе ткань нагреется на солнце и собаке на солнце станет еще более дискомфортно. Постоянно проверяйте рукой, не нагрелась ли ткань, и если да — сразу ее снимайте.

Не поите ледяной водой и не прикладывайте к собаке лед

Ледяная вода и лед могут привести к таким же неприятным последствиям, как купание собаки в холодной воде. Чтобы избежать проблем со здоровьем у питомца, давайте собаке пить воду свежую комнатной температуры и следите, чтобы доступ к питью был неограниченным.

С осторожностью отнеситесь к стрижке собаки

Казалось бы, облегчить собаке жизнь в жару можно легко, достаточно ее подстричь. Но на самом деле хорошо вычесанная и ухоженная шерсть не только спасает питомца от замерзания зимой, но и создает своеобразную воздушную подушку в жару. Существуют типы шерсти и породы собак, которых вообще никогда не рекомендуется стричь.

Как НАДО помочь собаке в жаркую погоду

Измените график прогулок

Выводите собаку на прогулку как можно раньше утром, пока еще нет палящего солнца, и поздно вечером, когда спадает жара. Если у вас нет такой возможности и собака гуляет днем — выбирайте максимально тенистые места. Позаботьтесь о защите лап собаки от раскаленного асфальта.

Уделяйте время вычесыванию

Весной и летом необходимо особенно внимательно относиться к шерстяному покрову вашего питомца. Не все собаки вовремя и эффективно линяют к жаркой погоде, многим нужна помощь. Бережно и аккуратно вычесывайте собаке подшерсток. Если у вас нет времени на регулярные парикмахерские процедуры для собаки — обратитесь к грумеру.

Приобретите охлаждающую попону

Для того чтобы облегчить собаке прогулки в жаркую погоду, подберите для нее охлаждающую попону, которая состоит из нескольких слоев специальной ткани и держит прохладу до двух часов. Такие попоны бывают в виде жилетов, что подходит для активных собак, а также в виде пледа, который защищает собаку от шеи до хвоста.

Откажитесь от тесного намордника

В жару лучше вообще его не надевать на собаку и гулять в малолюдных местах. Но если все же существует необходимость в наморднике, он должен быть максимально свободным, чтобы собака могла дышать с открытым ртом.

Создаем прохладу дома

Оставляя собаку дома в жаркую погоду, не закрывайте двери ванной комнаты и туалета — там обычно немного прохладнее, чем в остальных помещениях. По возможности не закрывайте животное в одной комнате, оно должно иметь возможность перемещаться по всей квартире. Также можно приобрести питомцу охлаждающий коврик.

Поставьте по всей квартире емкости с питьевой водой и наполните неглубокий таз. А вот лед в воду лучше не класть — собака может им подавиться.

Никогда и ни при каких условиях не оставляйте собаку одну в машине. Помните, что при жаркой погоде тепловой удар животное может получить всего за 5-10 минут даже в том случае, если машина стоит в тени и на нее не попадают прямые солнечные лучи.

Тревожные сигналы

Признаки теплового удар могут появиться не сразу, а через несколько часов после пребывания на солнце или в душном помещении. Если собака в жаркую погоду вялая, плохо ест или совсем отказывается от пищи, часто дышит, при ходьбе спотыкается и у нее наблюдается нарушение координации движения — срочно поместите ее в тень, любое прохладное место и предложите ей прохладную, но не холодную воду. Можно положить смоченные прохладной водой салфетки в области мышечных впадин, живота, смочить лапы. Также можно приложить бутылки с прохладной водой к туловищу питомца. За дополнительной помощью при перегреве собаки обратитесь к ветеринарному врачу.