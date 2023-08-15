Тайные имена у русских: зачем на самом деле их давали

В древней Руси имянаречение было особенно важным событием в жизни каждого человека. Древние славяне верили, что имя человека определяет его судьбу, и поэтому детям, особенно мальчикам, давали два имени - мирское и тайное. Мирское имя было известно всем, а тайное - только очень узкому кругу лиц.

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Тайное имя имело особый сакральный смысл и не разглашалось, чтобы защитить ребенка от негативного влияния злых сил и злых людей. В магических ритуалах колдуны должны были упоминать истинное имя человека, а не его мирское имя, чтобы проклятье не действовало. Славяне верили, что узнав тайное имя, разнообразная нечисть могла заставить ребенка плясать под свою дудку и внушать ему скверные идеи и поступки.

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Имянаречение проходило в несколько этапов. Каждый новорожденный на третий день после рождения получал мирское имя. Родители не могли называть ребенка именем живых родственников, чтобы не нарушить защиту именного ангела-хранителя. Мирское имя часто отражало черту характера, которую родители хотели видеть в своем ребенке. Например, Стоян, Быстр, Добрыня, Храбр. Иногда мирское имя было заведомо негативным, но служило дополнительной защитой от сглаза.

По достижении определенного возраста, дети получали взрослое имя и тайное имя. Обряд имянаречения проводился в 9, 12 или 16 лет, в зависимости от качеств и статуса ребенка. Эта церемония проходила под предводительством волхва в близлежащих текучих водах, которые символически смывали с детей их прошлое имя.

Новое повседневное имя помогало человеку достигать своих целей в мирской жизни, а тайное имя охраняло его от потусторонних сил и сопровождало его даже после смерти. Тайное имя было известно только самому человеку и жрецу, оно хранилось в тайне и не было известно никому, даже родителям.