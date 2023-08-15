«Большевики»: почему эта картина Репина была запрещена в СССР

Илья Ефимович Репин (1844-1930) до революции слыл оппозиционным к власти художником – впрочем, такими были практически все творческие личности. Его картины в СССР официально почитались вершиной критического реализма в искусстве. Но в СССР художник не жил – оказавшись во время революции в Финляндии, он так и не пожелал возвращаться в Россию.

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Эта картина имеет несколько названий. Например: «Большевики. Красноармеец, отнимающий хлеб у ребёнка». Или: «Большевики. Солдаты Троцкого отнимают у мальчика хлеб». Сам Репин никак не нарёк это полотно, и наименование ему даётся по сюжету, изображённому на картине.

В центре картины – толстый мужчина в шинели с отталкивающего вида лицом, силой вырывающий у маленького ребёнка хлеб. Пол ребёнка внятно не прорисован. Одни художественные критики считают, что это девочка, другие – что мальчик. Ребёнок оборван и истощён. Мужчина, отбирающий у него хлеб, — упитан, даже жирен. Его окружают такие же упитанные субъекты в шинелях. Все они хохочут. Они прорисованы нарочито мерзостно, так что картина создаёт впечатление какой-то карикатуры.

Как возник замысел картины

Илья Репин ещё в 1899 году поселился в Великом княжестве Финляндском, недалеко от Петербурга, в дачном посёлке. Так он там и жил в 1917 году, когда происходила революция. Известно, что Февральскую революцию художник встретил восторженно. А Октябрьскую, говорят, даже не заметил, будучи увлечён творческой работой. Но когда узнал то, что произошло, не одобрил.

В Финляндию, ставшую в конце 1917 года независимой, приходили самые различные слухи о большевиках. Помноженные на антибольшевистскую пропаганду в независимой Финляндии, они создавали самое гротескное впечатление о том, что творится в России.

Репин писал картину, как он говорил, по рассказу очевидицы, одной дамы. Есть сведения, что этой очевидицей была вдова писателя Антона Чехова – Ольга Книппер-Чехова. Понятно, что детали картины продумывал сам Репин. И эти детали показывают, что Репин писал, руководствуясь больше собственными фантазиями.

Карикатурность

Прежде всего, ниоткуда, кроме названия полотна, не явствует, что на нём изображены большевики. Их военная форма на картине не имеет никаких знаков различия, свидетельствующих о принадлежности к Красной Армии. На фуражках нет красных звёзд. Да и самые эти фуражки – совершенно не военного образца. Таких красноармейцев, как на этой картине Репина, не существовало. Хотя история, рассказанная ему, возможно, и была в основе своей правдивой.

Сам Репин не считал эту картину законченной. Многие детали на ней не прописаны до конца. Изображения людей несколько размытые, нечёткие. Возможно, он и собирался когда-нибудь довести эту работу до конца, но так и не взялся. С художественной точки зрения это – одна из самых неудачных картин великого мастера.

Вероятно, Репин сам это чувствовал и, возможно, поэтому не стал возвращаться к окончанию работы над этим полотном. Сохранилась запись самого Репина на обороте фотографической карточки с изображением этой картины: «У меня вышла карикатура на действительность, и я за неё извиняюсь».

Тем не менее, Репин демонстрировал картину «Большевики» на многих выставках, которые устраивал для эмигрантов. В их среде он приобрёл устойчивый имидж антикоммуниста, как прежде считался антимонархистом. «Большевики» помогали ему справляться с финансовыми трудностями.

Между тем, в СССР его картины дореволюционного периода приводились как образцы художественного творчества. Их превозносили как меткое обличение «язв» царской России, хотя в некоторых из них (например, «Крестный ход в Курской губернии») тоже можно заметить некоторую карикатурность. Очевидно, она всегда в какой-то степени была свойственна творчеству Репина.

Мнения искусствоведов о картине Репина «Большевики» диаметрально противоположны – от восторга её «исторической значимостью» до её оценки как крупной творческой ошибки.

Как картина оказалась в России