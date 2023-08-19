Уборка и гадания: что можно делать 19 августа

В народном календаре 19 августа отмечается праздник Яблочный спас. Он традиционно связан с церковью, которая в эту дату празднует Преображение Иисуса Христа.

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Яблочный спас традиционно связан с урожаем этих фруктов. Его также называют Вторым спасом — первым считается Медовый. В эту дату принято употреблять яблоки в любом виде.

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Перед праздником обязательно проводили уборку. Если привести жилье в порядок не успевали, то занимались этим 19 августа до полудня. Все остальное время отводилось для празднования спаса. Считалось нехорошим знаком встречать день в неубранном помещении. Поэтому его старались привести в порядок.

На Яблочный спас нужно есть блюда из яблок. В некоторых регионах страны их вовсе не ели до праздника — считали дурной приметой. Также на юге принято вместе с яблоками употреблять виноград. Он тоже поспевал к 19 августа. яблоки нужно употреблять на голодный желудок, предварительно загадав желание.

В период праздника принято заниматься гаданием. По тому, какой был вкус первого съеденного яблока, предсказывали будущее. Если оно оказалось кислое, то впереди будут трудности, если сладкое — ждите радостных вестей. Если яблоко было червивое, то человека отправляли к врачу — это считалось очень плохим знаком.

Что нельзя делать 19 августа

19 августа категорически запрещена любая работа. Наши предки отказывались от труда во время всех больших праздников. Считалось, что это день нужно посвятить себе, близким и заботе о семье. Не стоит отвлекаться от праздника, поэтому запрещен не только умственный труд, но и физический.

Нельзя убивать насекомых. Считалось, что если муха села на руку, значит человека ждет счастье в самое ближайшее время. Муху не сгоняли и ждали, когда она сама улетит. Также запрещалось убивать других насекомых: комаров, мотыльков и жуков.

19 августа не стоит переедать. Отмечается праздник, но все равно нужно держать себя в руках, не предаваться чревоугодию. Поэтому старались не переедать и не накрывать большой стол.

Народные приметы на 19 августа