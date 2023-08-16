Как на Свияжске возрождают традиционное волжское судостроение

На острове-граде Свияжске прошел II фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел "Народная лодка". Два дня корреспондент "РГ" провел здесь и попытался понять, какую роль играет Волга в жизни современной России

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От яхты до ушкуя

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Утро, но уже страшная жара. Не спасает ни близость воды, ни ветерок с реки. Сейчас из многих тысяч гостей, прибывших на фестиваль "Народная лодка", самые счастливые - судовладельцы. Им точно прохладно. Наблюдаю, как курсируют вдоль берега суда: вальяжные яхты, шустрые катерки, неспешные деревянные лодки. Особенно выделяется большой красавец-струг "Святой Косма" под красным парусом, прибывший из Козьмодемьянска. Был он украшением и прошлого фестиваля: его экипаж почти полностью состоит из юнг - членов парусного клуба "Паллада". А в этом году "Святой Косма" пришел в компании с ушкуем "Умка". Его ребята построили своими руками по образцу древнего судна, на котором ходили ушкуйники - речные разбойники.

На фестивале особый почет именно тем участникам, кто делает корабли сам. Ведь еще в конце XIX - начале XX веков по Волге сновали десятки судов - от гигантских неповоротливых белян до маленьких, юрких великовражек. Эти лодки традиционно строили в селе Великий Враг Нижегородской губернии. Но в советское время ремесло это забросили за ненадобностью. И вот в 2000-е в Великом Враге вот объявился мастер Николай Николаев, который решил вернуть великовражку к жизни. На прошлом фестивале он показал одно из таких судов. Увы, мастер, которого конечно же вновь ждали в гости, недавно скончался.

- На этом фестивале представлена последняя великовражка, которую он сделал. Она была построена по моему заказу, - рассказал директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин. - Его дело планирует продолжить сын. Очень важно сохранять ремесленные трациции, работать руками. Популярный ныне искусственный интеллект - это морок. Мы люди, у нас есть голова, две руки, и нужно использовать их, чтобы они не атрофировались. Иначе это плохо кончится.

Можно было увидеть на набережной Свияжска и выставку старых лодочных моторов. У тех, кто вырос на Волге в советское время, каждый экспонат вызовет массу воспоминаний и ассоциаций.

- Вот "Вихрь-30" - это классика, легенда. Скоростной браконьерский мотор, с которым они от Рыбнадзора уходили, - с улыбкой поясняет Артем Силкин. - Он со своим узнаваемым звуком. А это "Ветерок" - более легкий рыбацкий мотор, для народа поспокойней.

По его словам, с этого начинается коллекция лодочных моторов. Они войдут в экспозицию большого Музея реки, который появится в Свияжске.

Даже сцену на фестивале превратили в корабль. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Остров-град Свияжск"

Спектакль на дебаркадере

Один из вдохновителей фестиваля, председатель ассоциации "Старая Волга" Павел Тиняев к прошлой "Народной лодке" за 80 дней воссоздал одиннадцатиметровый косный струг - традиционное для здешних мест судно. На сей раз он соорудил сцену в виде девятиметрового карбаса и вновь доказал, что мастер на все руки. Два дня здесь почти без остановки выступали музыканты. Над речной гладью разносились всевозможные песни - от народных и советских до романсов и фолк-рока. В числе именитых артистов были этнограф, мэтр русского фолка Сергей Старостин и сказитель Александр Маточкин.

Сергей Старостин привез на фестиваль еще и музыкальный спектакль "Морское сословие" по рассказам Бориса Шергина. Здесь он сыграл в дуэте с актрисой Татьяной Бондаренко. А сценой для них стал полувековой советский дебаркадер. И хотя поморские сюжеты, казалось бы, далеки от Волги, произведения очень органично вписались в речное пространство.

В репертуаре Александра Маточкина великое множество сказов и старин Бориса Шергина. Рассказывал он их в аутентичной поморской манере с характерным говором и буквально вводил публику в легкий транс. Фольклорист знает наизусть сотни длиннющих произведений. Для современного уха звучат они непривычно, но в Свияжске воспринимаются свежо, можно сказать актуально. А уж как к месту в Свияжске пришлась сказка "Судное дело Ерша с Лещем", персонажи которой обитают в местных реках!

Неподражаемо Александр Маточкин исполняет старинные песни под гармонь. Слушаешь эти напевы и становится ясно, что это такая же неотъемлемая часть Волги, как традиционные суда. Без них она опустеет, так же, как без расшив, стругов, великовражек.

Шеф-повар Максим Сырников приготовил гостям тельное тяпаное из судака. Фото: Пресс-служба музея-заповедника "Остров-град Свияжск"

Волга-кормилица

За кулинарную часть фестиваля отвечали шеф-повара Максим Сырников, известный телеведущий и эксперт русской кухни, и Михаил Гаврилов - победитель телешоу "Битва шефов". И пока Михаил Гаврилов варил в огромных котлах валаамские щи и карельскую уху для гостей на набережной, Максим Сырников проводил мастер-классы в "Рыбацком подворье" для более камерной аудитории. Замечательный рассказчик: казалось, он одними поварскими историями и байками мог насытить публику. Но голодным никто не остался. Максим Сырников приготовил старинное волжские блюдо - тельное тяпаное с судаком. Это что-то вроде фрикаделек из мелко нарубленной рыбы, запеченных в печи.

А еще повар рассказал об истории волжских трактиров. Он напомнил, что само слово "трактир" обозначает заведение общепита, стоящее на тракте, то есть дороге. А Волга - не что иное, как величайшая речная дорога в стране. Летом по ней ходили суда, а зимой - сани. В этих трактирах можно было отведать блюда не только русской, но и татарской, французской, итальянской кухни.

А еще Волга подарила привилегию сначала Московской Руси, а потом Российской Империи достаточно быстрым и легким путем закупать ценнейшие специи. Если в Европе мореплаватели для этого снаряжали опаснейшие экспедиции в Индию через Атлантику, то наши купцы спускались вниз по Волге к Каспийскому морю. На другом берегу уже была Персия, откуда, как известно из песни, можно было привести не только товары, но даже персидскую царевну. Ну и, конечно, главным сокровищем Волги была осетровая рыба, именно ее тогда называли красной.