Три пути прокрастинации

Бывает ли прокрастинация полезной? Можно ли игнорировать текущие задачи и быть успешным? Есть ли оптимальный способ откладывать дела на потом?..

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Об этом в своей книге «Лягушка, слон и брокколи. Как жить и как не надо» пишет Алексей Марков, экономист, коуч, автор бестселлеров, музыкант. Предлагаем вам прочитать отрывок из этой яркой работы.

Если смотреть на вещи абсолютно честно (что я вам рекомендую), привести все дела в порядок просто невозможно, если вы не буддийский монах, с которым ничего не происходит. Существует бесконечное количество дел, которое вы можете делать. Вопрос заключается не в том, как научиться избегать прокрастинации, а в том, как откладывать дела на завтра наилучшим способом.

Есть три варианта откладывания, в зависимости от того, чем вы занимаетесь вместо какой-то работы.

Можно ничего не делать. Можно делать что-то менее важное. Можно делать что-то более важное.

Идея в том, что последний, третий вариант прокрастинации — это хороший вариант. Это тот самый всеми любимый сумасшедший профессор, который забывает побриться, поесть или даже не смотрит под ноги и падает в открытый люк, потому что он занят обдумыванием действительно важного вопроса. Его мозг находится где-то в другом измерении, ведь он беспрерывно работает над интересной и важной задачей.

В этом смысле, говорит Пол Грэм, самые крутые люди, которых он знает, — ужасные прокрастинаторы. Они откладывают даже важные дела.

Зачем? Чтобы делать ещё более важные дела!

Что можно отложить? Говоря совсем грубо, это те вещи, которые не будут перечислены в вашем… некрологе. При жизни трудно понять, за какие дела вас будут считать выдающимся человеком. Вдруг это будет доклад об архитектуре шумерских храмов? Или песня, которую напевают миллионы людей? Или детектив, который вы издали под псевдонимом? Или археологическая находка, изменившая историю?

Но совершенно точно есть целый огромный раздел жизни, за который вас никто никогда не вспомнит: регулярно ли вы брились, чистая ли у вас была машина, отдавали ли вы вещи в химчистку, хорошо ли убирались в квартире или регулярно ли высылали родственникам открытки. Это всё называется голимой бытовухой.