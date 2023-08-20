Гулять ночью и менять постельное белье: что нельзя делать 20 августа

20 августа в народном календаре отмечается праздник Марины-Пимены. Он всегда приходится на следующую дату после Яблочного Спаса. Праздник назван в честь людей, которых православная церковь чтит в эту дату, преподобного Пимена и мученика Марина.

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В материале “Рамблера” — о том, что нельзя и что можно делать в этот народный праздник.

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В эту дату принято собирать малину — в эти дни зреет последний урожай ягоды, поэтому наши предки старались запастись ей на зиму. Малину причисляли к целебной еде, поэтому заготовки использовали в холодное время года для излечения болезней.

Считалось, что в день Марины-Пимены нужно почитать женщин. Поэтому им разрешалось не выполнять работу в поле и по дому. Их освобождали от стирки, приготовления пищи и заготовки продуктов на зиму. Поэтому женщин заставляли отдыхать. В древности по вечерам устраивались женские посиделки за столом, куда ставили в качестве угощения чай с малиной.

Особое значение в этот день придавали семье. Считалось, что супруги должны проводить много времени вместе — чем больше, тем крепче будет семья. Если женщина увидела в небе аиста, это считалось хорошей приметой. Аист начал вить гнездо на доме супругов, значит им стоит ждать скорого пополнения.

Что нельзя делать 20 августа

Нельзя обижать аистов — это считается плохой приметой. Если член семьи ослушается этого запрета, то пополнения в скором времени можно не ждать. Также не стоит 20 августа менять постельное белье на кровати супругов. Это может привести к разладу в отношениях.

Если вы хотите поговорить с начальством о работе и зарплате, то лучше отложить этот разговор на другой день. Такие действия не приведут ни к чему хорошему и могут только усугубить положение в коллективе. Не стоит принимать импульсивные решения. Это касается всего: покупок, работы, переезда и путешествий. Такое поведение может привести к несчастью.

Народные приметы на 20 августа