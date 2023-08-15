82-летней женщине удалось отбиться от напавшего на нее медведя

В США медведь ночью зашел в дом пожилой женщины и напал на нее, пишет New York Post. Пенсионерке удалось отбиться от хищника и вызвать спасателей.

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Как пишут СМИ, инцидент произошел в Колорадо глубокой ночью. 82-летней женщине удалось отбиться от медведя, отделавшись лишь царапинами. По словам американки, когда она открыла двери в прихожей, услышав лай собаки, на нее набросился хищник и начал царапать когтями.

Женщине удалось оттолкнуть от себя медведя и закрыть его в комнате. Зверь, который весил около 50 килограммов, разбил стекло и убежал на улицу. Сейчас хищника разыскивают специалисты, так как после нападения на американку он считается потенциально опасным для людей.

По словам официальных лиц, в случае поимки медведь будет «гуманно усыплен».