Яблочный Спас 2023: какого числа, суть и традиции праздника

Преображение Господне – один из двенадцати великих праздников, которые отмечает русская православная церковь. В народе этот праздник называют Яблочным Спасом и отмечают каждый год 19 августа.

«Рамблер» рассказывает, в какой день принято отмечать Яблочный Спас, как появился праздник и какие традиции с ним связаны.

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Когда будут отмечать Яблочный Спас в 2023 году

В христианской традиции некоторые праздники отмечаются каждый год в разные даты – например, Пасха и другие праздники, которые с ней связаны – Прощенное воскресенье, Троица и так далее. Но Преображение Господне относится к тем праздникам, дата которых не меняется из года в год. Этот праздник всегда отмечается 19 августа.

Как появился праздник Преображения Господня

День Преображения Господня начали отмечать в четвертом веке нашей эры, когда мать римского императора Константина I – святая равноапостольная царица Елена – приказала на месте, где произошло это чудо, построить храм. Но конкретная дата – 19 августа – появилась лишь спустя еще четыре века.

В чем суть Преображения Господня

Описание событий, которые произошли в этот день, можно найти в Евангелии. Иисус отправился на гору Фавор вместе со своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном, которые стали свидетелями того, как преобразился Учитель во время молитвы: его лицо засияло, как солнце, а одежда стала белой, как свет. Иисусу явились также пророки Илия и Моисей, которые говорили о будущих муках, которые придется принять ему в Иерусалиме. Тогда же учеников снизошло облако, и они услышали голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте!».

Ученикам была явлена божественная и человеческая природа Иисуса Христа. А позже святитель Иоанн Златоуст объяснял, что Господь преобразился, чтобы показать людям, каким будет будущее преображение людей.

Почему спас называют яблочным

Преображение Господне – торжественный праздник, священники служат литургию в белом облачении, что символизирует «фаворский свет». А после службы читается специальная молитва и освящаются плоды нового урожая. Изначально это был виноград, из которого потом делали вино для причастия. Но в русской православной церкви используются яблоки, как самый распространенный в стране фрукт.

Кстати, всего Спасов три:

Медовый – 14 августа, когда начинается Успенский пост

Яблочный – 19 августа на Преображение Господне

Ореховый – 29 августа, на следующий день после Успения пресвятой Богородицы

Раньше существовала традиция – носить освященные яблоки на кладбище, они символизировали «райские яблочки». Сейчас эта традиция ушла.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Поскольку это один из важнейших церковных праздников, в этот день нужно ходить на службу, а не заниматься большими домашними делами. Нельзя ссориться, ругаться, осуждать других людей. Зато можно совершать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в помощи.

Приметы, связанные с Яблочным Спасом

Какой будет погода на Яблочный Спас, такой она будет и осенью.

Сильный ветер на Яблочный Спас предвещает суровую зиму.

Если листья на деревьях начали желтеть – скоро придут холода.

Если на деревьях много скворцов, значит январь будет холодным.

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Что приготовить из яблок на Яблочный Спас

Шарлотка

Возьмите самые крупные яблоки, например, антоновку, нарежьте тонкими ломтиками, уложите на дно смазанной маслом формы. Слегка присыпьте корицей, добавьте кардамон и мускатный орех. Затем приготовьте тесто: нужно взбить три яйца со стаканом сахара до пышной пены, а потом добавить стакан просеянной муки, аккуратно перемешивая лопаткой. После этого тесто нужно вылить на яблоки и выпекать в духовке при температуре 180 градусов около сорока минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Компот из яблок

Возьмите любые яблоки, нарежьте крупными дольками. Залейте водой и поставьте на плиту. Для цвета можно добавить любые красные ягоды или фрукты, которые будут доступны – смородину, вишню, крыжовник, сливу. Для сладости можно добавить достаточно изюма – не меньше чашки. Также можно натереть цедру лимона и положить немного мяты. Дайте покипеть десять минут, затем снимите с огня и оставьте остывать. После этого можно процедить и пить. Хранить в холодильнике.

Яблочный салат