В честь звезды «Индианы Джонса» назвали змею
Исследователи обнаружили в Перу новый вид змей и назвали его в честь актера Харрисона Форда, известного в том числе по франшизе "Индиана Джонс" Стивена Спилберга. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Вид млекопитающих теперь называется Tachymenoides harrisonfordi, подчеркивает издание. Информацию о нем уже опубликовали в научном журнале Salamandra.
"Ученые постоянно называют животных в мою честь, но всегда тех, которые пугают детей. Я не понимаю... Ведь в свободное время я вышиваю крестиком, пою колыбельные своим базиликам, чтобы тем было не страшно ночью", - посетовал актер.
Издание подчеркивает, что именем Форда также называли вид муравьев (Pheidole harrisonfordi) и пауков (Calponia harrisonfordi).
"Но если серьезно, то у меня это открытие вызывает чувство смирения. Напоминает о том, что еще так много предстоит узнать о нашем мире - и люди лишь малая часть невероятно обширной биосферы", - подчеркнул актер.
В конце июня 80-летний Харрисон Форд отказался бросать кино после релиза пятого "Индианы Джонса", заявив, что любит свою работу.