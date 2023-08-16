День малинового варенья, День памяти Элвиса Пресли и День рома: какие праздники отмечают в России и в мире 16 августа
В России и во всем мире 16 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День малинового варенья, День памяти Элвиса Пресли и День рома.
День малинового варенья
Выбор даты праздника неслучаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. В малиновом варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту, сохраняет молодость и успокаивает нервы.
День памяти Элвиса Пресли
В этот день в американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли. Каждый год в августе тысячи поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются сюда на неделю памяти легендарного артиста.
Помимо праздничных концертов, здесь можно увидеть многочисленные «копии» Элвиса, которые исполняют его песни. И к тому же они должны создать максимально близкий по своему внешнему виду и звучанию образ прототипа.
День рома
Каждый год 16 августа отмечается праздник, посвященный рому. Этот алкогольный напиток имеет свои корни на Кубе, острове в Карибском бассейне. В XVI веке здесь впервые был создан ром из мелассы, побочного продукта производства сахара. Из-за широкого доступа к тростнику, который использовался для производства сахара, ром стал популярным. В этот праздник проводятся различные мероприятия и фестивали, где можно попробовать разные сорта напитка и узнать больше о его традициях и истории.