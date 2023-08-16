Какие праздники отмечают в России и в мире 16 августа

В России и во всем мире 16 августа отмечают ряд знаменательных праздников, связанных с самыми разными сферами жизнедеятельности общества. Наиболее примечательные из них — День малинового варенья, День памяти Элвиса Пресли и День рома.

День малинового варенья

Выбор даты праздника неслучаен — на Руси этот день назывался Малинником и был посвящен ягоде, любимой с давних времен всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. В малиновом варенье много пользы: оно содержит натуральную салициловую кислоту, сохраняет молодость и успокаивает нервы.

День памяти Элвиса Пресли

В этот день в американском городе Мемфисе проходит традиционный День памяти Элвиса Пресли. Каждый год в августе тысячи поклонников «короля рок-н-ролла» съезжаются сюда на неделю памяти легендарного артиста.

Помимо праздничных концертов, здесь можно увидеть многочисленные «копии» Элвиса, которые исполняют его песни. И к тому же они должны создать максимально близкий по своему внешнему виду и звучанию образ прототипа.

День рома