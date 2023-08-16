Какие семь чудес света сотворили люди Древнего мира

16 августа отмечается День чуда своими руками. Имеется в виду, что каждый человек способен сотворить хотя бы маленькое чудо для своих близких или себя. И это правда, ведь все что есть на земле, кроме природы – рукотворное. Но в наше время больше всего удивляют чудеса, которые человек сделал в древнее время, когда не было таких машин и технологий как сейчас. Еще больше поражали они современников, не зря уже в античное время был составлен такой список – Семь чудес света.Все слышали о семи чудесах света, но вот назвать их сможет далеко не каждый. Вспомнят про египетские пирамиды, кто-то слышал про висячие сады Семирамиды и Колосса Родосского. И все. Так кто же вошел в древний рейтинг, и кто его составил?Считается, что пример показал «отец истории» Геродот, живший примерно в 484–425 годах до нашей эры. В своей книге, которая так и называется «История», он говорит о трех чудесах, которые его поразили масштабом. Но все они были на острове Самос, хотя Геродот прекрасно знал, например, о пирамидах – это горный тоннель с дорогой и водопроводом, дамба в местной гавани и храм. Ни одно из этих сооружений впоследствии не попало в «окончательный список».

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В III веке до нашей эры поэт Антипатра Сидонский написал стихотворение, где перечисляет сооружения, которые, по его мнению, можно считать чудесами света. Там уже есть и пирамиды, и висячие сады, и колосс, и мавзолей Мовсола. А еще стены Вавилона – они будут долгое время соперничать с висячими садами того же города, но сады все же победят.Произойдет это уже сильно ближе к нашей эпохе – список, ставший классическим, в IV веке нашей эры составит и опишет оратор Филон Александрийский. Он же ограничит его числом семь – оно с доисторических времен считалось магическим, причем у всех народов в какой бы части света они не жили. Предполагают, что произошло это по числу небесных светил, которые человек может видеть невооруженным глазом.

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Пирамида Хеопса

Это единственное из всех чудес, которое дожило до наших дней и одновременно самое древнее. Ее построил египетский фараон, которого чаще всего называют Хеопс, но правильно произносить Хуфу. Он правил в 2589–2566 годах до н. э., и совсем не считается великим правителем. Но память потомкам о себе очень хотелось оставить. Поэтому решил построить самую большую пирамиду-усыпальницу.Их строили и до него, но горазда меньшие, зато натренировались. Возглавил стройку родственник фараона Хемиун, который выбрал для возведения пирамиды плато – во время разлива Нила к нему подходила вода и было удобно подвозить каменные блоки и прочий стройматериал.

Вопреки укоренившемуся мнению, пирамиду строили не рабы, а свободные люди. Правда, не исключают, что направляли туда по разнарядке, своеобразной трудовой мобилизации, хотя и вольнонаемных тоже было много. Платили всем. Рядом со стройкой был возведен поселок под названием Гергет Хуфу, в котором жили примерно 10 тысяч рабочих. Они делились на бригады по 20 человек, филы по 20 бригад и тысячи.Таким образом удалось возвести сооружение с основанием в 230 метров и высотой 143 метра. Сама стройка продолжалась 20 лет и «сожрала» значительные ресурсы Египта. Впрочем, это не остановило сына и преемника Хуфу фараона Хафру, он захотел сделать пирамиду даже большую, чем у отца, но не получилось – не дотянул три метра. Поэтому чудом стала, все же, пирамида Хеопса-Хуфу.

Висячие сады Семирамиды

Правильнее – Вавилонские сады. С какой стати их стали называть сады Семирамиды не очень понятно, поскольку эта царица жила за два века до начала стройки и не в Вавилоне, а в Ассирии. А сады для своей жены Аметис в 605 году до нашей эры построил царь Навуходоносор II.

Это было четырехэтажное сооружение со множеством комнат и террас, но все они предназначались исключительно для прогулок. Каждый этаж покрывался свинцовыми листами и асфальтом поверх них для герметизации, сверху насыпалась земля. Была придумана хитрая система подачи воды, а саму ее забирали из Ефрата. Колесо, которое приводило в действие систему, рабы крутили круглосуточно, поскольку влаги требовалось очень много.Висячие сады были разрушены персами в 126 году до нашей эры.

Статуя Зевса

В 465 году до н. э. в греческой Олимпии был построен храм Зевса. А вот статуя там появилась лишь через 30 лет. Предложил идею и осуществил один из самых известных древнегреческих скульпторов Фидий. По его задумке, сидящий на троне Зевс должен быть такого размера, что если «встанет», то пробьет крышу. И это сработало – с воображением у впечатлительных древних греков все было нормально.Статуя стояла на постаменте длинной шесть метров и высотой один метр. Сама она была высотой в 17 метров и сделана из слоновой кости. И 800 лет поражала воображение всякого, кто входил в храм. Но в начале V века, когда победило христианство, его разрушили, а Зевса признали культурным наследием и перевезли в Константинополь.Статуя была уничтожена в результате пожара 425 года.

Храм Артемиды

Значительная часть современной Турции в древнее время занималась народами греческой культуры. А одним из самых важных городов азиатской Греции был Эфес. Вот там в 560 году до нашей эры и был возведен храм в честь Артемиды. Чудом стал он сам, хотя статуя богини тоже имелась и сделана была из чистого золота.Храм действительно поражал всякого, кто его видел – 127 колонн, высота 18 метров, ширина 52 метра и длина 105 метров. Он имел настолько важное значение, что один местный житель в 356 году до нашей эры решил войти в историю уничтожив его и поджег. Такой мотив он потом назвал на суде сам. Имя этого человека – Герострат.Но вскоре Эфес завоевал Александр Македонский и выделил значительные средства на восстановление святыни, которая уже тогда считалось чудом света. Окончательно Храм Артемиды уничтожили готы в 263 году от Рождества Христова.

Мавзолей Мавсола

Это чудо было навеяно египетскими пирамидами, их славой, но исполнено в античном вкусе. Построил его в 351 году до нашей эры в своей столице Галикарнассе царь Карии Мавсол как мавзолей для себя и царицы Артемиссии.

Состоял он из трех ярусов – нижний был закрытым кубом и собственно мавзолеем, кругом стояли статуи греческих героев. Над ним поставлен храм с 36 колоннами. Они держали самую главную часть – пирамиду на вершине которой была статуя Мавсола и Артемиссии на колеснице.Мавзолей был разрушен землетрясением в XIII веке, а вот статуи царственных супругов сохранились до наших дней.

Колосс Родосский

Самое недолговечное чудо из всех, простояло всего несколько десятилетий, но за это время успело поразить воображение древних людей и остаться в памяти. Построили его в честь чудесного спасения от осады одним из полководцев Александра Македонского Деметрием Полиоркетом. Он простоял под стенами почти год, но потом по непонятной причине резко снялся и покинул остров.Было решено отметить это дело возведением большой статуи бога солнца Гелиоса. Поручили работу скульптору Хересу. Было решено, что она должна быть в десять раз больше человеческого роста – 18 метров. Потом подумали и удвоили высоту добавив еще денег.Однако их не хватило, но Херес уже не мог остановиться, поэтому занимал у всех подряд. И наконец построил. Сама статуя стояла у входа в порт, была сделана из железного каркаса, отделанного глиной и облицованного бронзой. На возведение было использовано 13 тонн бронзы и 8 тонн железа, стройка заняла 12 лет.

Рухнул в море в 225 году до нашей эры – подломилось колено. Не завидной оказалась и судьба Хереса – кредиторы довели его до могилы.

Александрийский маяк

Его еще часто называют Фаросским, поскольку был возведен на одноименном острове с бухтой перед входом в Александрию. Построил его египетский царь Птолемей II, а вот архитектором был Сострат. Причем узнали об этом не сразу.

Царь отвел на строительство 20 лет, однако уже через пять лет маяк был готов. Он должен был прославить Птолемея, поэтому на штукатурке было написано его имя. Но через несколько десятилетий она осыпалась и ровно на этом месте показалась надпись, что построил чудо Сострат. Только хитрый архитектор это выбил на прочном камне.

Александрийский маяк состоял из трех ярусов. На нижнем жили его обслуга и солдаты, а также располагались все хозяйственные помещения. Второй ярус был восьмиугольным с пандусом, по которому поднимались к верхней, главной части. А там была сложнейшая система зеркал, которая позволяла видеть свет огней маяка далеко. И завершало 140-метровое сооружение статуя Посейдона.

Александрийский маяк простоял дольше остальных погибших чудес и был разрушен землетрясением в XIVвеке.