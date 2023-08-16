Как правильно вести себя во время грозы

Гроза – зрелищное, но небезопасное явление. Молния длится доли секунды, но несет мощнейший электрический разряд – несколько миллионов вольт, и температуру до 25 тысяч градусов. Ее попадание в человека грозит параличом, ожогами и остановкой сердца. Такой пример был совсем недавно – в середине июля туристка погибла от удара молнией на пике Звездный в природном парке Ергаки. Как вести себя во время непогоды и оставаться в безопасности – в материале «ФедералПресс».

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Какие молнии бывают

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Существует несколько видов молний, каждая из которых по-своему опасна для животных и человека.

Линейная молния: во время грозы можно наблюдать яркие вспышки в виде эффектных разрядов, бьющих из грозовых облаков в землю;

Четочная молния: крайне редкое явление – выглядит как пунктир на небе или в виде волнистой линии, словно бусины;

Шаровая молния: сгусток наэлектризованной плазмы, возникающий во время сильной грозы;

Огни Святого Эльма: искровые разряды на концах острых предметов: ветви деревьев, фонарные столбы, металлическая ограда, корабельные мачты, опоры ЛЭП, острые гребни скал и другие предметы.

Самые опасные последствия от молнии – попадание в человека или здание. К примеру, если шаровая молния попадет в дерево или деревянный объект, например, крышу дома, то произойдет возгорание. Людей чаще всего поражает в голову или в грудную клетку. От этого на коже остаются следы зигзагообразной формы. Однако не стоит спешить получить такую метку, поскольку попадание любой молнии крайне опасно для жизни и здоровья.

Как вести себя во время грозы

Если человек находится на улице или в поле, то спасатели МЧС настоятельно советуют отойти от деревьев, столбов и других высоких объектов – если молнию ударит сюда, то напряжение разойдется по сторонам. Кроме того, необходимо убрать зонт и выключить мобильный телефон, чтобы разговор по нему не стал последним. Необходимо также уйти от водоемов. С одной стороны вода не очень хороший проводник электричества, но если молния попадет в нее, то это грозит поражениями довольно большими разрядами.

Если гроза застала в поле, то специалисты советуют присесть и склонить голову к коленям, придать телу максимально низкое положение. Во время нахождения в поле следует искать ямы, канавы, любые ложбины, чтобы стать как можно ниже.

Дом тоже может оказаться под угрозой и во время сильной грозы важно отключить дома бытовые электроприборы, снять с зарядки телефон и не пользоваться им. Кроме того, лучше не касаться водопроводных кранов. Молниеотвод, конечно, снизит риск, но он не может давать стопроцентной гарантии безопасности и защиты здания от неприятностей.

Автомобиль довольно безопасное убежище во время грозы, но покидать его не стоит. Следует закрыть окна и опустить автомобильную антенну. Также следует остановиться и переждать непогоду на обочине или автостоянке. При этом не все транспортные средства безопасны. Не стоит передвигаться на велосипеде или мотоцикле, ведь любой металл – проводник тока, а, следовательно, желанная цель для молнии.

Предупрежден – значит, вооружен

Следует обращать внимание на предвестники молнии. Непосредственно перед ударом молнии, волосы могут встать дыбом или человек может почувствовать легкое покалывание в коже. Кроме того, легкие металлические предметы могут вибрировать и легко услышать легкий треск. При обнаружении любого из этих признаков нужно немедленно укрыться.

Помимо этого под рукой должен быть аварийный комплект для оказания первой помощи и прочие предметы на случай бедствия. Во время грозы можно остаться без электричества, поэтому не помешает иметь при себе альтернативные источники света. При поиске оврага следует удостовериться, что это место не затопится водой. Не стоит лицезреть молнии через открытое окно или с крыльца. Если гром и молния бьют практически одновременно, то это означает, что эпицентр грозы расположен точно над человеком. В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по телефону «01», в мобильном следует набрать номер «112», или «001».

Сильные грозы также могут вызвать смерчи без всякого предупреждения.

Чего не стоит опасаться

Безусловно, гроза – коварное явление. Однако не всего стоит бояться. К примеру, летать на самолете во время грозы. Современные авиалайнеры оборудованы специальной системой защиты от электрических разрядов и приспособлены летать в любую погоду. Кроме того, не стоит бояться оказывать первую помощь пострадавшему во время грозы. Есть распространенный миф о том, если прикоснуться к человеку, пораженному током, то можно пострадать. Это не так. Человеческое тело не удерживает электрический заряд. Пострадавший от удара током нуждается в срочной госпитализации.

Основные признаки, что в человека попала молния:

потеря сознания;

могут начаться судороги и сбиться сердечный ритм;

на теле можно обнаружить особые метки — пятна серого или бледно-желтого цвета.

В чем польза молнии

По мнению научного сообщества, молнии не так уж бесполезны. В частности, электрические разряды очищают воздух от мелких частиц пыли, различных загрязнений. Наверное, каждый замечал, что после грозы воздух более свежий и легче дышится. Молния преобразует тяжелые вещества в полезные. Способствует накоплению больших объемов азота, которые попадают в почву и благотворно влияют на рост и развитие растений.