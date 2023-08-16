Американка поскользнулась на куске прошутто и подала в суд на магазин
Женщина в США поскользнулась на куске прошутто и подала в суд на магазин итальянской кухни, пишет Complex. Американка требует компенсацию в размере $50 тысяч.
Как рассказала истец Элис Коэн, в результате падения она сломала лодыжку. Женщина уверяет, что поскользнулась именно на куске прошутто, когда посещала магазин. После этого она обратилась за медицинской помощью и была вынуждена потратить деньги на лечение.
«Когда истец Элис Коэн приблизилась к стеллажу, она поскользнулась и упала на кусок прошутто на полу, повредив левую лодыжку, что привело к перелому», — говорится в заявлении.
Женщина считает, что магазин не обеспечил «отсутствие на полу опасных предметов», поэтому теперь требует выплатить ей компенсацию в размере $50 тысяч.
«В результате халатности сотрудников магазина Элис Коэн получила телесные повреждения, потерю удовольствия от жизни, боль и страдания и понесла необходимые медицинские расходы на медицинское обслуживание и уход», — добавил адвокат американки.