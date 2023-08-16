Женщина сбросила 96 килограммов, отказавшись от одного продукта

Британка Люси Остин в 37 лет весила 187 килограммов. Цифра на весах жизнь заметно усложнила, а неприятным бонусом стал диабет второго типа и невозможность нормально передвигаться. Люси жаловалась, что в какой-то момент даже перестала помещаться за столиком в ресторане! В общем, стало ясно: так дальше нельзя. Проконсультировавшись с доктором, Остин обнаружила, что в ее рационе слишком много одного продукта — консервированных фруктов с сиропом.

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От любимого лакомства было принято решение отказаться. Одновременно с этим женщина привела питание в порядок, сократила количество перекусов и начала пить больше воды. О девяти банках десерта в день Люси и думать забыла.