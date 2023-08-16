Мужчина проходил восемь лет босиком и рассказал о результатах

Житель Великобритании, получивший прозвище Босоногий Бен, потому что восемь лет проходил босиком, назвал главные результаты отказа от обуви. Об этом сообщает Metro.

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39-летний музыкант Бен Доннелли рассказал, что начал часто ходить босиком во время учебы в университете, а в 31 год полностью отказался от ношения обуви. С тех пор мужчина прошел пешком всю Британию, а также много путешествовал по миру. Он заявил, что после отказа от ботинок мышцы его ног стали сильнее, а ступни шире. Кроме того, он больше не испытывает болей в суставах, а его ступни никогда не потеют. Мужчина также отметил, что даже запах его ног уже совсем не такой неприятный, как раньше.

Британец два-три раза в год напарывается на стекло, однако теперь его кожа на ступнях стала такой толстой, что подобные происшествия не причиняют ему больших проблем. Доннелли не надевает ботинки, даже когда ходит с друзьями в паб или на футбольные матчи. Мужчина признался, что ему, конечно, бывает больно, если кто-то наступит на ногу, но боль быстро проходит.

Он также рассказал, что больше всего любит ходить по тротуару после теплого дождя, а худшим ощущением назвал хождение по бархату, что, впрочем, случается с ним нечасто.