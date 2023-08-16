3 сентября близко. История песни Михаила Шуфутинского и мемов про нее

Расскажем, когда Михаил Шуфутинский спел про 3 сентября впервые и почему песня стала предметом шуток в интернете

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Кто не видел в начале сентября на просторах сети фотографии Михаила Шуфутинского с подписью: «Ну что, готовы?» или «Я иду к календарю»? Да-да, это они, шутки про песню «Третье сентября». Расскажем, когда была записана композиция, кто ее авторы, а также как и когда появились мемы про 3 сентября.

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Когда Михаил Шуфутинский впервые спел про 3 сентября

Песню с названием «Третье сентября» Михаилу Шуфутинскому в 1993 году принес Игорь Крутой. Слова для композиции написал Игорь Николаев. Шансонье рассказывал в интервью, что песня приглянулась ему тем, что в ней каждый, кто слышал слова, мог найти что-то свое, вспомнить то, что происходило в его жизни. Певец взял произведение в работу и вскоре записал трек, который в 1994 году вошел в его сольный альбом «Гуляй, душа».

Однако особой популярности у поклонников шансонье песня не снискала. Тем не менее, каждый год в конце августа и в первые дни сентября эту песню нередко заказывали в подарок для друзей и близких на радиостанциях.

3 сентября — Шуфутинов день

В 2010 году в интернете появилась фотография Рика Росса, похожего на Михаила Шуфутинского чернокожего американского исполнителя хип-хопа, с цитатой из припева песни «Третье сентября». Изображение мгновенно завирусилось, и вскоре в сети стали появляться другие шутки, связанные с песней.

И вот уже на протяжении как минимум 13 лет шутки о композиции Михаила Шуфутинского про 3 сентября в означенную дату становятся лидерами просмотров в поисковиках и социальных сетях. Каждый год 3 сентября поклонники считают своим долгом обязательно придумать новый мем про песню шансонье.

Второе рождение песни

После того, как шутки про 3 сентября стали появляться регулярно в определенное время года, несколько отечественных исполнителей перепели эту песню. Кроме того, поклонники даже делали миксы из песни Михаила Шуфутинского и произведений, которые исполняет Рик Росс, подаривший песне вторую жизнь. Один из таких клипов набрал на популярном зарубежном видеохостинге больше просмотров, чем многие клипы Михаила Шуфутинского.

Нередко на 3 сентября у шансонье выпадает очередной концерт в Москве или на гастролях. Конечно, поклонники просят исполнить в этот день знаменитую песню, и Шуфутинский им никогда не отказывает. Впрочем, сам он не считает это произведение особенным — просто еще одна песня, которая пришлась по душе слушателям. Как правило, ее просят исполнить на каждом концерте в любое время года.