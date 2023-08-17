Как правильно читать мангу – все особенности
В переводе с японского манга означает причудливые картинки, в России их назвали бы лубочными, а в США – комиксами. Это графические истории, которые нужно и читать, и смотреть одновременно. Но в случае с мангой есть некоторые нюансы, поэтому так важно знать, как читать мангу правильно, чтобы понять, о чем речь и ничего не пропустить.
«Рамблер» рассказывает, почему манга так популярна в мире и как ее читать.
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Аниме и манга значительно влияют на поп-культуру во всем мире. По ним снимают фильмы, сериалы, создают видеоигры и даже модную одежду. Это привлекает еще больше людей к манге и способствует ее популярности.
Почему любят мангу
Популярность комиксов манга во всем мире можно объяснить несколькими факторами:
- Свой стиль и художественное исполнение. Комиксы манга легко отличить по стилю. Главные составляющие – большие глаза у персонажей, яркие эмоции и динамика в движении. Этот стиль привлекателен для многих читателей, особенно для тех, кто интересуется анимацией и графическим искусством.
- Разные жанры и темы. Романтичные истории, фэнтези, ужасы, научная фантастика и многое другое – каждый сможет найти комиксы по душе.
- Сложные персонажи и сюжеты. Во многих историях лихо закрученные сюжеты и хорошо проработанные персонажи, которые вызывают сильные эмоции у читателей. Они могут представлять различные аспекты человеческой природы, отражать социальные проблемы и давать много пищи для размышлений.
- Доступность. С появлением цифровых платформ и онлайн-сервисов, манга стала легко доступной для читателей всего мира. Кстати, многие издательства выпускают переведенные на различные языки версии манги, что позволяет людям наслаждаться этим искусством, не зная японского языка.
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Как правильно читать мангу
- Справа налево и сверху вниз. Издательства в разных странах могут выпускать адаптированные версии: они переведены и даже «пересобраны» в привычном порядке. Но часто, чтобы сохранить японский колорит порядок оставляют, как в оригинале. Это значит, что читать нужно с конца. Начните с последней страницы – с панели, расположенной в правом верхнем углу, двигайтесь к центру, затем переходите на вторую «строчку» и так далее.
- Реплики. Реплики героев заключены в бабблы, их тоже нужно читать справа налево и сверху вниз.
- Форма бабблов. В зависимости от смысла, который нужно передать, форма бабблов также может меняться. Ровные края и круглая форма говорит о нейтральных эмоциях, пустой баббл без реплики, означает, что герою нечего сказать или он вздыхает, баббл в форме облачка настраивает на умиротворенный лад. Угловатая форма баббла может указывать либо на резкий громкий звук, либо на его внезапность.
- Эмоции героев. Конечно, эмоции можно вообразить из контекста, но часто для их выражения используются графические приемы. Например, чтобы передать стыд, на щеках изображают румянец или короткие черточки. Чем больше и ярче, тем сильнее эмоция. Если персонаж одновременно испытывает гнев, умянец может быть с синими оттенками, а штриховка может занимать всю поверхность щек. Также для этого глаза рисуют еще больше и добавляют вздувшиеся вены на шее или лице. Если герой смущен, это можно увидеть по прорисованным капелькам пота. Кровь износа показывает сексуальное возбуждение персонажа.
- Цвет панелей также имеет значение. Если у картинки черный фон, значит речь идет о прошлом. Если используется градиент и фон меняется от черного к серому или белому, это говорит о переходе от прошлого к настоящему.
- Обратите внимание на стрелочки. В многих мангах направление чтения может быть указано стрелочками, так вы точно не запутаетесь.
- Последовательность выпусков. Обратите внимание, что вы можете держать в руках не первый выпуск истории. Чтобы не упустить важные для сюжета детали, найдите на обложке номер выпуска, убедитесь, что вы взяли первый или что предыдущие вы уже читали.
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