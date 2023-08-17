Как правильно читать мангу – все особенности

В переводе с японского манга означает причудливые картинки, в России их назвали бы лубочными, а в США – комиксами. Это графические истории, которые нужно и читать, и смотреть одновременно. Но в случае с мангой есть некоторые нюансы, поэтому так важно знать, как читать мангу правильно, чтобы понять, о чем речь и ничего не пропустить.