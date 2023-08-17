День знаний в 2023 году: история и традиции праздника 1 сентября

1 сентября — важный день для всех учащихся, но особенно для тех, кто идет в школу, колледж или вуз впервые. В этот день принято поздравлять школьников, студентов, учителей и преподавателей, кроме того, во всех регионах России проходят приуроченные к 1 сентября торжественные мероприятия.

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«Лента.ру» рассказывает о многолетней истории Дня знаний и о том, какие традиции соблюдают в день этого праздника в России и в мире.

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Когда отмечают День знаний?

Первый день обучения далеко не всегда приходился на привычное нам 1 сентября. Более того, в прошлом единое начало учебного года не было обозначено вовсе — каждое учебное заведение устанавливало собственную дату.

Так, в эпоху Петра I в большинстве школ обучение начиналось в конце августа, середине сентября или даже в октябре. А вот сельские школы грамоты и вовсе открывали свои двери для учеников 1 декабря — в день памяти пророка Наума. Как отмечает писатель и этнограф Владимир Даль в работе «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», избрана была именно эта дата, потому что учителя и родители полагали, что в таком случае «дети более ума наберутся».

Так продолжалось вплоть до образования Советского Союза. Еще в 1930 году в постановлении Совета Народных Комиссаров СССР от 14 августа 1930 года говорилось лишь, что «все дети в возрасте 8-10 лет должны быть приняты в школу осенью».

Во время Первой мировой войны молодые профессионалы разных специальностей предложили каждый год проводить Международный юношеский день (МЮД), который был бы посвящен антивоенным акциям и так называемым «урокам мира». Тогда его проводили в первое воскресенье сентября.

В 1932 году Коминтерн молодежи установил Международный юношеский день, отмечаемый 1 сентября

Сначала он не был приурочен к началу учебного года, но спустя три года, в 1935-м, согласно Германия развязала Вторую мировую войну (как раз 1 сентября), пацифистская направленность праздника стала еще более значимой.

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Официально 1 сентября стало называться Днем знаний только в 1984 году, после выхода указа Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — Днем знаний», который дополнил указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года.

С какого числа начинается учеба?

Поскольку в 2023 году День знаний выпадает на пятницу, учебная неделя сдвигаться не будет. Однако полноценные занятия в большинстве школ начнутся только с понедельника, 4 сентября.

Какие мероприятия будут проходить в конкретной школе и когда у детей начнутся уроки, родителям расскажут классные руководители. Они, как правило, проводят собрания перед началом учебного года — в конце августа.

1 сентября — выходной или рабочий день?

Хотя День знаний еще в 1980-х был объявлен праздничным днем, нерабочим он не является.

Исключением может стать лишь день, когда 1 сентября выпадает на субботу или воскресенье. В остальных случаях выходной в эту дату не положен ни взрослым — от работы, ни детям и студентам — от учебы.

Основные традиции и особенности празднования Дня знаний в России

В Советском Союзе до 1984 года День знаний был полноценным учебным днем — с пятью-шестью уроками. Традиционно в начале дня в школах проводилась торжественная линейка, затем детей приглашали на «урок мира», после чего следовали другие занятия по расписанию.

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С 1984 года 1 сентября перестал быть учебным днем. Остались лишь торжественные линейки, классные часы и праздничные концерты, где первоклассникам рассказывают о том, что их ждет, и вдохновляют всех учеников на новые достижения. Нередко такие торжества посещают первые лица государства, а также представители администрации городов и районов.

Основные традиции во время и после линейки 1 сентября

Первый звонок. Кульминационный момент каждого Дня знаний — ученик выпускного класса проходит по кругу с первоклашкой на плечах. При этом маленькая девочка или мальчик звонит в колокольчик, который символизирует начало нового учебного года, а для тех, кто едва переступил порог школы, — начало целого школьного пути.

Первый урок. После развала СССР «уроки мира» проводить перестали. А с 1 сентября 2017 года занятия во всех классах начинаются с открытого урока «Россия, устремленная в будущее».

Букеты для учителей. Подарить цветы своей первой учительнице — обязательное негласное правило для каждого первоклассника. Иногда этой традиции придерживаются и учащиеся других классов, особенно будущие выпускники.

В высших и средних специальных учебных заведениях линейки, как правило, не проводятся. Зато проходит торжественное собрание, на котором можно познакомиться с одногруппниками, преподавателями и правилами образовательного учреждения.

Традиции празднования Дня знаний в других странах

В странах, которые раньше входили в Советский Союз (например, Белоруссия, Казахстан, Армения, Латвия и Кыргызстан), День знаний до сих пор празднуется по тем же канонам, что и в России. Он остается одним из важнейших официальных государственных праздников.

В большей части Европы обучение тоже начинается 1 сентября, но есть и страны, где нет точной даты начала учебного года

Например, в Австрии первый учебный день приходится на первый понедельник сентября. А в Германии обучение может начинаться как в конце августа, так и в середине сентября — дату ежегодно определяет администрация каждой отдельной федеральной земли. При этом в Германии в этот день придерживаются необычных традиций: старшеклассники организуют праздничный концерт для первоклассников и именно они, а не учителя, получают цветы и подарки. И, конечно, День знаний не обходится без «шультюте» — «школьного кулька». Это подарок ребенку от родителей. Такие кульки продаются в это время в любом магазине. Родители (иногда вместе с детьми) украшают их на свой вкус, кладут в них все, что необходимо в школе: ручки, тетради и, конечно же, сладкие подарки.

В Нидерландах дела обстоят похожим образом: в разных регионах учеба начинается в разное время, но, как правило, это либо последний понедельник августа, либо первый понедельник сентября. Такое решение было принято для того, чтобы уменьшить пробки на дорогах: Нидерланды продолжают неустанно бороться за экологию. Интересно еще и то, что помимо традиционного выступления директора во многих голландских школах учащимся раздают бесплатное мороженое.

В США точной даты начала учебного года нет — она устанавливается каждым штатом в отдельности. А вот в Канаде в школу идут после Дня труда, который приходится на первый понедельник сентября. В этих странах уроки в первый день не проводятся, дети лишь знакомятся друг с другом и учителями. Правда, без концертов и цветов — пышные празднования Дня знаний здесь не приняты.

В азиатских странах, таких как Китай, Тайвань, Лаос, Монголия и Мьянма, учебный год начинается во вторую среду сентября. И только в Японии образовательные заведения ждут учащихся 1 апреля — как раз в разгар цветения сакуры.